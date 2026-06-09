Miguel Salazar Madrid, 09 JUN 2026 - 22:57h.

Compartir







En 'Horizonte' hemos tirado de hemeroteca para descubrir algunos mensajes antiguos relacionados con Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, y con Leire Díez, la presunta fontanera del PSOE.

Iker Jiménez comentaba junto con el resto de tertulianos los tuits de personas conocidas en el mundo político actualmente donde se daba a entender que mantenían una relación "afable" con la exmilitante socialista que ahora está en el centro de la actualidad informativa. Recordemos que se investiga si Leire Díez pudo intentar mover hilos para conseguir información sensible de jueces, fiscales y magistrados que invesitgan casos que cercan al PSOE y a Sánchez.

Las palabras de Sánchez sobre Mourinho en 2011

Adrián Barbón, Antón Losada, Cristina Narbona -que presuntamente se reunió con Díez-, Pablo Iglesias o Ana Pastor son algunos de los rostros conocidos que publicaron mensajes en 'X' sobre Díez. Sin embargo, ante el borrado de las conversaciones por parte de la presunta fontanera resulta difícil entender a qué se refieren algunos de ellos con mensajes como 'buen viaje' o 'ya me contaréis'.

Jorge Calabrés, colaborador del programa de Cuatro, recupera unas palabras que publico Pedro Sánchez sobre José Mourinho cuando era entrenador del Real Madrid en 2011. "Decía que tenía razón Mourinho que era más importante la ilusión que la obsesión", lanza.

Calabrés da su opinión sobre la relación del actual presidente con la red social en aquellos momentos. "Sánchez era lo mejor de Twitter en 2011", asegura entre risas.