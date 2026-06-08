Miguel Salazar Madrid, 08 JUN 2026 - 22:35h.

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Uno de los asuntos de gran relevancia para los investigadores en el 'caso Leire Díez' es el de las numerosas referencias halladas en sus cuadernos. La presunta fontanera del PSOE hacía apuntes en unas agendas con los que puede entenderse cuáles eran sus pasos en sus supuestos intentos de obstaculizar las investigaciones que rodeaban al entorno del presidente del Gobierno y a la formación socialista.

La teoría de Aldama sobre sus referencias en las agendas

En uno de esos documentos aparecen las siguientes palabras: 'Aldama, informe CNI'. Durante una entrevista en 'Horizonte', Víctor de Aldama ha compartido qué puede significar la referencia a su persona en la agenda de la exmilitante del PSOE.

"Hay un momento de crisis en el que Choclán -su abogado- viene a visitarme a la cárcel y me dice que Fiscalía [Anticorrupción] le está diciendo que voy a dejarle", relata. "Ahora enlazamos de dónde viene", apostilla recordando que el juez Pedraz ha ordenado investigar las reuniones de Leire Díez en el ministerio público.

"Esta señora llegó a Fiscalía a torpedear la declaración volutnaria que iba a hacer por miedo a que pasara lo que pasó, que saliera en libertad", relata en el programa de Cuatro presentado por Iker Jiménez. Víctor de Aldama cree que el entorno de Leire Díez "no quería" que tuviese a Choclán como abogado.