Lara Guerra 05 JUN 2026 - 01:44h.

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Florentino Pérez, comparece en el directo de 'Horizonte', para aclarar todos los motivos por los que se presenta a las elecciones para continuar al frente del Real Madrid. Además, tras finalizar la entrevista, Iker Jiménez hace un preciado regalo al invitado.

Después de mostrar sus grandes ilusiones por seguir liderando al equipo del Real Madrid, revelar qué es lo que más le ha "cabreado" de las elecciones, desvelar que Dumfries será el nuevo fichaje de la temporada; Iker Jiménez culmina esta entrevista con un detalle hacia el empresario, pero antes le ha pedido con una gran sonrisa que desvela algún bombazo.

Tras esto, Pérez ha confesado lo que tanto se esperaba, una noticia sobre un gran futuro fichaje para el equipo: "El martes vamos a hacer una oferta a un jugador que juega la Champions, y no es de la Premier. Es un nivel galáctico total. Vamos a pagar 150 kilos". Con esto, el presentador hacia entrega de un recuerdo del programa después de conocer la futura oferta que va a ser el un gran "pelotazo".

Por último, Iker Jiménez, asegura que después de hacer esto, le harán una llamada. Y ha querido contarle una anécdota de su vida y el fútbol. En primer lugar, Jiménez desvela que "el equipo de mi niñez era la Real Sociedad de Atocha". Y sobre una de las vivencias que más recuerda, el presentador revela que "un día llegué a casa y mi hija estaba de espaldas con la camiseta del Real Madrid y estaba cantando el himno a gritos. Imagínate lo que sentí, me dio una impresión brutal", a lo que Pérez asegura lo mucho que conoce esa gran sensación: "Lo viví desde los cuatro años. Esto es lo que mi padre me enseño"

La entrevista completa de Florentino Pérez

Disfruta al completo de la entrevista de Florentino Pérez en 'Horizonte'