Miguel Salazar Madrid, 04 JUN 2026 - 23:49h.

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Florentino Pérez ha estado este jueves en el programa 'Horizonte' junto a Iker Jiménez. El líder del Real Madrid, en vísperas a las elecciones a la presidencia del club que tendrán lugar este domingo 9 de junio, ha dado a conocer que el próximo martes hará la oferta más cara que el club blanco le ha hecho a un jugador en su historia.

Será una estrella "de las dimensiones de Cristiano Ronaldo"

"Voy a hacer una oferta a un importante club de la Champions por un jugador que que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia", ha confirmado Pérez como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

El periodista se interesaba así por descubrir quién era este prestigioso jugador, pero Florentino Pérez ha decidido no dar muchos detalles. Tendremos que esperar unos días para saberlo, aunque el presidente avanza que puede ser una estrella "de las dimensiones de Cristiano Ronaldo" -rechaza por comlpeto que sea este-.

"Lo suyo es que sea de la media para arriba", expresa el líder blanco. Además, Pérez ha compartido la cantidad de dinero que se pondrá sobre la mesa. "Voy a hacer una oferta de 150 millones", ha lanzado en el programa de Cuatro.

Florentino Pérez ha confirmado también un fichaje. "Te voy a hablar de [Denzel] Dumfries, un lateral derecho muy bueno". Así las cosas, el jugador del Inter de Milán aterrizará en el Santiago Bernabéu al igual que el central Ibrahima Konaté, en caso de que el actual presidente sea reelegido.