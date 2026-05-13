Beatriz Benayas 13 MAY 2026 - 20:46h.

La Audiencia Provincial de Madrid ha dado la razón al Real Madrid en el litigio abierto con los vecinos por los ruidos generados en los conciertos

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La Audiencia Provincial de Madrid ha dado la razón al Real Madrid en el litigio abierto con los vecinos por los ruidos generados en los conciertos celebrados en el estadio Santiago Bernabéu entre abril y septiembre de 2024, archivando la causa abierta a raíz de una querella. Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que la Sección Tercera estima los recursos formulados por José Ángel Sánchez Periáñez y por Real Madrid Estadio S. L., a los que el Ministerio Fiscal se adhirió, por lo que se acuerda el sobreseimiento libre respecto a los mismos.

El pasado mes de enero, la jueza propuso enviar a juicio al Real Madrid y al administrador único de la sociedad que gestiona el estadio al apreciar indicios de un delito contra el medio ambiente en los conciertos. Los recursos impugnaron dicho auto que ordenaba la continuación de la tramitación de las citadas diligencias por los trámites del procedimiento abreviado. El litigio tiene su origen en una querella presentada por la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu y otros vecinos contra José Ángel Sánchez Periáñez y Real Madrid Estadio S. L.

En un comunicado, el club blanco ha mostrado su satisfacción por esta resolución judicial, que confirma el carácter "absolutamente infundado e instrumental" de la querella presentada por la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu.

La resolución concluye que ni la sociedad gestora del estadio ni su directivo tenían el "dominio del hecho" sobre la emisión del ruido generado durante los espectáculos musicales. Según los magistrados, la responsabilidad sobre el volumen del sonido y el cumplimiento de los límites acústicos correspondía a las empresas promotoras de los conciertos, encargadas de organizar y ejecutar cada evento.

La Audiencia sostiene que la actuación de Real Madrid Estadio se limitó a la cesión del recinto a cambio de un alquiler, sin intervenir en la producción técnica de los conciertos ni en la gestión del sonido.

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El auto subraya que las promotoras eran quienes debían adaptar el espectáculo a las condiciones acústicas del estadio y cumplir la normativa ambiental vigente. El tribunal rechaza además la tesis de la acusación particular y de parte de la Fiscalía que atribuían al club y a José Ángel Sánchez una responsabilidad indirecta por haber permitido la celebración de conciertos en un recinto sin aislamiento acústico suficiente.

Los magistrados consideran que esa conducta no encaja en el tipo penal de contaminación acústica y recuerdan que el Derecho Penal debe reservarse para los ataques más graves al medio ambiente. En este sentido, remarcan que la mera infracción administrativa no basta para fundamentar una condena penal.

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La resolución también descarta que existiera responsabilidad por omisión. La Audiencia entiende que Real Madrid Estadio y José Ángel Sánchez no tenían obligación legal ni contractual de controlar las emisiones acústicas al exterior del estadio una vez cedido el recinto a los promotores.

La denuncia de los vecinos afirmaba que estos conciertos, tras la remodelación del coliseo blanco, constituyen un delito medioambiental y afirma que "desde el primero" se han excedido los límites de emisión de ruidos establecidos en la normativa municipal, sin adoptarse "ninguna medida en el edifico para evitar las indeseables consecuencias" y afirmaba que tanto el alcalde como el delegado de Urbanismo "lo saben, lo aceptan, y lo toleran", haciendo "una dejación inconcebible de su responsabilidad principal", que es "la protección de los derechos e intereses de los vecinos, y no los de la entidad privada".

En la documentación aportada por los querellantes se sostiene que en la licencia que obtuvo en 2019 el Real Madrid para las obras de reforma de su estadio "no se plantea" la opción de utilizar el estadio para otro uso distinto que la celebración de encuentros de fútbol, de modo que "para la celebración de otros eventos como conciertos sería necesaria la disposición de la correspondiente autorización para cada caso concreto", subrayaban.

En la querella consta un listado de los espectáculos musicales y conciertos programados desde abril de 2024 y se manifiesta que el sonido que producen "implican el incumplimiento de la licencia urbanística que obliga a adoptar medidas de insonorización".

También se expone que el propietario del Santiago Bernabéu "no había realizado ningún estudio para prevenir la salida de ruidos durante la celebración de los eventos" y, según la querella, en los conciertos celebrados hasta la fecha "el Ayuntamiento recibió numerosas denuncias por ruido insoportable", acompañando esta argumetnación de informes periciales de ingeniería acústica de evaluación de la inmisión de ruido en el ambiente exterior con motivo de la celebración de los conciertos en los que se ha superado el nivel de ruido permitido por la normativa.

En concreto, se refiere a los conciertos de Taylor Swift el 29 y 30 de mayo; el de Duki el 8 de junio; el de Manuel Carrasco el 3 de julio, y los de Luis Miguel los días 6 y 7 de julio, en todos los cuales se habría superado el nivel de ruidos permitido, sostiene la asociación vecinal. En este sentido, la parte querellante sostiene que la actuación de los querellados es de "absoluta indolencia en la defensa de los derechos de los vecinos" y reprocha al Ayuntamiento, que "conoce la situación", que se haya "limitado" a tramitar expedientes sancionadores a los promotores por excederse de los decibelios permitidos, con imposición de multas de 20.000 euros, que califican de "ridículas".

Los vecinos recurrirán

La Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu recurrirá ante el Tribunal Supremo la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de archivar la causa abierta contra el Real Madrid por los ruidos en dieciocho conciertos celebrados en 2024 en el estadio Santiago Bernabéu. Enrique Martínez de Azagra, presidente de la asociación, ha manifestado a Europa Press que respetan la resolución judicial pero no están de acuerdo con la misma. "Esto no ha terminado", ha aseverado.

En la sentencia, los magistrados concluyen que ni la sociedad gestora del estadio ni su directivo tenían el "dominio del hecho" sobre la emisión del ruido generado durante los espectáculos musicales. Según la Sala, la responsabilidad sobre el volumen del sonido y el cumplimiento de los límites acústicos correspondía a las empresas promotoras de los conciertos, encargadas de organizar y ejecutar cada evento.

El presidente de la asociación ha defendido que el Real Madrid, como propietario y gestor del recinto, obtuvo "un beneficio económico por el alquiler del espacio y conocía desde el inicio el impacto acústico que estaban generando los eventos". Según ha recordado, desde los primeros conciertos se registraron cientos de denuncias vecinales, hasta 500, por el elevado volumen del sonido y las molestias ocasionadas. Asimismo, ha destacado que los conciertos acabaron suspendiéndose semanas después, cuando ya existía una querella criminal admitida a trámite y el conflicto había adquirido una importante dimensión judicial. En este sentido, sostiene que el propietario del estadio no puede desvincularse de la actividad desarrollada en el recinto, ya que "si no se cede el espacio, el problema no existiría".

La Comunidad espera "un acuerdo" para hacer eventos en el Bernabéu

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, espera ahora un "acuerdo" entre los vecinos y el Real Madrid para poder realizar "con normalidad" eventos en el Estadio Santiago Bernabéu. Así lo ha expresado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno este miércoles después de que la Audiencia Provincial de Madrid ha dado la razón al Real Madrid en el litigio abierto con los vecinos por los ruidos generados en los conciertos celebrados en el estadio Santiago Bernabéu entre los meses de abril y septiembre de 2024, archivando la causa abierta a raíz de una querella.

El consejero ha celebrado que esta decisión judicial deje "sin ningún tipo de mancha" a los directivos del Real Madrid y espera que ahora haya un acuerdo con los vecinos con "escrupuloso respeto" a la normativa vigente y al descanso vecinal.

Los promotores de conciertos hablan de inseguridad jurídico

La Asociación de Promotores Musicales (APM) han alertado de la "inseguridad jurídica" que genera el fallo de la Audiencia Provincial de Madrid en el juicio por las molestias sonoras generadas por pasados conciertos en el estadio Santiago Bernabéu y que subraya que las promotoras eran las que debían adaptar el espectáculo a las condiciones acústicas del estadio y cumplir la normativa ambiental vigente. Además, reclaman un marco "claro y equilibrado" que permita desarrollar estos eventos.

"Queremos expresar nuestra preocupación por el impacto que este tipo de situaciones puede generar sobre el conjunto de la música en vivo y, especialmente, sobre quienes hacen posible la celebración de grandes conciertos y eventos: las promotoras musicales. Las promotoras musicales son las que asumen el mayor riesgo económico, operativo y reputacional en la organización de espectáculos de gran formato. Son las que impulsan la llegada de artistas nacionales e internacionales, coordinan complejos dispositivos técnicos y humanos y trabajan para garantizar que cada concierto se desarrolle con la máxima calidad, tanto para el público como para las ciudades que acogen estos eventos", avisan.

Así, destacan que ninguna empresa promotora musical organiza un espectáculo de esta envergadura sin asegurar que el artista pueda ofrecer su show en las mejores condiciones y que los asistentes disfruten plenamente de la experiencia. Igualmente, apuntan que detrás de cada gran concierto existe un enorme trabajo de planificación, producción y coordinación técnica que convierte estos eventos en proyectos culturales de gran valor. Al mismo tiempo, defienden "plenamente" el derecho de los vecinos al descanso y la importancia de encontrar soluciones que permitan compatibilizar la actividad cultural con la convivencia y el bienestar de quienes residen en las zonas donde se celebran estos eventos.

Por ello, abogan por el diálogo, la planificación y la colaboración entre todas las partes implicadas como base para avanzar hacia modelos sostenibles y equilibrados. "Además de su dimensión artística, los conciertos generan un importante impacto económico, turístico y social. La música en vivo dinamiza ciudades, crea empleo, impulsa sectores como la hostelería, el transporte o el turismo y aporta una riqueza cultural y emocional incalculable para miles de personas", aseguran.

Por ello, creen necesario avanzar hacia un marco "claro y equilibrado" que permita seguir desarrollando la música en vivo con garantías para todas las partes implicadas. "Los promotores no pueden seguir soportando en solitario todo el peso y el riesgo que implica traer grandes artistas y organizar eventos de esta magnitud", destacan.

Un negocio en alza

La realidad es que el Bernabéu queda apartado de momento de un negocio al alza, pero la consolidación de otros grandes recintos de conciertos está atrayendo cada vez a más artistas de fuera y el negocio de la música en vivo está batiendo récords. Por primera vez, el sector ha facturado en nuestro país más de 800 millones de euros en conciertos, giras y festivales.

Madrid se confirma como la capital de la música en directo con casi un tercio de todo el negocio del país y le sigue Barcelona que ha movido el 17% de la facturación. La gira más exitosa por número de espectadores ha sido la de Sabina. 'Hola y adiós' con 41 conciertos fue vista por 380.000 espectadores.

Entre los festivales, el Arenal Sound mantiene el oro con 300.000 asistentes, seguido muy de cerca por el Primavera y en tercer lugar el Viña Rock de Villarobledo con 240.000. A pesar de esos buenos datos, al sector cada vez le cuesta más aguantar la presión de los costes y por eso están explotándose nuevos formatos que combinan la música con el turismo y experiencias más allá de los conciertos.