Lara Guerra 04 JUN 2026 - 23:36h.

Compartir







Florentino Pérez, actual presidente del Real Madrid, comparece en el directo de 'Horizonte', después de celebrar una rueda de prensa para presentar su candidatura para continuar en su puesto actual. Asimismo, ha querido aclarar todas las polémicas y dar todos los detalles sobre los próximos fichajes.

Florentino ha dejado claro su gran aprecio y dedicación hacia el equipo porque es su gran "motivación". Recuerda además los 66 títulos que ha conseguido y no ha dudado en mencionar la presencia de Mourinho: "Me ilusiona porque es un entrenador que conocemos, que nos enseñó una competitividad muy grande, pero después de que él se fuera ganamos 6 copas de Europa; fruto de esa competitividad que nos dio".

Además, sobre cómo se siente al conocer este fichaje, Florentino asegura que "él está muy ilusionado por volver y nosotros también para volver a ganar la Champions, que es lo que quieren los socios. Es complicado, pero el Real Madrid tiene una historia. Todos los jugadores quieren venir a este equipo porque su historia es única".

Por último, el presidente del Real Madrid, no ha dudado en ensalzar su figura: "Mourinho es verdad que nos dio una gran competitividad y todos los entrenadores deben de tener mano dura. Él cuando se fue nos dio la gran furia para conseguirlo. Ha sido un gran entrenador, vino con dos copas de Europa, ya tenía experiencia. Si llega él y a grandes valores elige quien juega y quien no pues...hay que fiarse siempre de él, que es quien dirige todo. Nos dio la unión entre todo el equipo y confío mucho en él"