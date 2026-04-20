Video | El tiroteo desde la pirámide de la Luna en Teotihuacán: "Es una imagen gravísima"

Horizonte Madrid, 20 ABR 2026 - 23:36h.

En 'Horizonte' emiten las imágenes del tiroteo producido desde la pirámide de la Luna y el armamento del autor

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En 'Horizonte' interrumpen el programa para recibir al corresponsal Alberto Peláez y así conocer la última hora del tiroteo que se ha producido desde la pirámide de la Luna. "Las informaciones todavía son muy preliminares", señala el periodista. Todo ha ocurrido sobre las 12 de la mañana, cuando alguien todavía desconocido "ha comenzado a disparar" dejando "dos muertos" y provocando una "situación de pánico", asegura.

Tanto la Policía, como la Fiscalía se han desplazado hasta el lugar de los hechos, pero todavía "es muy temprano para saber los autores o autor de este atentado" porque "está todo muy en ciernes". Lo que sí se sabe es que la zona de Teotihuacán "es un lugar enormemente turístico" y, por tanto, "está lleno de turistas": "El hecho de subir hasta el final denota que lo que estaba buscando era cierta notoriedad para que se supiera lo que estaba pasando".

Es en este momento en el que Iker Jiménez y Carmen Porter comentan esta "imagen gravísima" en la que "se ve que están todos como tumbados en el mismo escalón en el que este tipo se está paseando y parece que en algún momento incluso dispara a bocajarro al lado de las turistas". Y es que estamos hablando de "una de las maravillas del mundo, no oficiales, pero a nivel de arqueología sin duda": "No es cualquier lugar".

Sin embargo, en esta zona "ya no se puede incluso subir a las pirámides o hay que hacerlo con cierto" y esto se debe "al gran flujo de gente que ha ido", explica el corresponsal: "Por eso habrá que ver cómo habrán subido y quién se ha puesto a disparar desde arriba".

Y es que, en cuanto a seguridad, "lo único que hay son una series de guardas que tienes que pasar el ticket pero no es como en los aeropuertos o en los trenes. Lo más que te puede pasar es que te abran el bolso", señala Carmen Porter.

Las declaraciones de un militar

En el programa emiten las declaraciones de un militar mexicano que han hecho en la televisión dando los detalles de la última hora. También más imágenes del armamento del autor del tiroteo, quien se ha suicidado.