Según la organización, la afluencia de público ha rebasado ampliamente las previsiones iniciales

Las alfombras florales han estado compuestas por más de 30.000 claveles, principalmente blancos y amarillos

Compartir







La asistencia a la Santa Misa presidida por el papa León XIV en la Plaza de Cibeles ha superado los 1,5 millones de personas, según ha informado la organización del evento, mientras que Delegación de Gobierno cifra la asistencia en torno al 1,1, millones de personas.

Según la organización, la afluencia de público ha rebasado ampliamente las previsiones iniciales, mientras continuaban llegando personas con intención de acceder a la zona habilitada para seguir la ceremonia religiosa.

PUEDE INTERESARTE La visita del papa León XVI a Madrid: de su llegada a la recepción real y el paseo en papamóvil

La Misa de este domingo era el acto central del viaje apostólico del Papa a Madrid, a la que han seguido la procesión y la bendición eucarística con el Santísimo Sacramento.

En el Palacio de Cibeles se ha instalado la sacristía, en la que se han revestido, además del Papa, a más de 150 obispos y cardenales y 1.600 sacerdotes con ornamentos confeccionados para la ocasión e inspirados en la Catedral de la Almudena. El altar, levantado frente al Palacio de Cibeles, mide 55 metros de ancho por 20 de fondo y está coronado por una cúpula de 25 metros de altura.

PUEDE INTERESARTE El merchandising del Papa León XIV: un maná para la hostelería y el comercio

Mientras, en la comunión han intervenido más de 2.100 ministros de la comunión, entre presbíteros y ministros extraordinarios, con cerca de 2.300 píxides, repartidos desde seis iglesias que han permanecido abiertas hasta las 14:00 horas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

En cuanto a la custodia empleada en la procesión, se trata de una pieza de 1943, en plata dorada y enjoyada, con los cuatro evangelistas representados, costeada por suscripción popular.

Las alfombras florales han estado compuestas por más de 30.000 claveles, principalmente blancos y amarillos, obra de 24 alfombristas coordinadores y unos 160 voluntarios. El dispositivo técnico ha contado con 31 pantallas LED, siete camiones-pantalla --uno con una pantalla de 100 metros cuadrados--, 608 altavoces repartidos en 67 torres delay.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Para la atención de los asistentes se han habilitado diez puntos de suministro de agua potable, 2.300 aseos químicos, un dispositivo de gestión de residuos y un amplio sistema de vallado y seguridad.