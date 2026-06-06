El papa León XIV ha pisado suelo español a las 10:33 horas de este sábado

El papa León XIV ha recorrido el centro de Madrid en papamóvil

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El avión de la compañía Ita Airways en el que viaja el papa León XIV ha aterrizado a las 10:12 horas en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas para iniciar su primera visita apostólica a España hasta el 12 de junio que, además de la capital, también le llevará a Barcelona y a las islas Canarias.

El papa León XIV ha pisado suelo español a las 10:33 horas. Ha sido recibido a pie de escalerilla por los reyes, y, posteriormente, por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro de Exteriores, José Manuel Albares; de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; así como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.

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Los regalos al pontífice

Tras los saludos, un grupo de familias con niños, algunos de ellos con discapacidad, han sido los primeros ciudadanos en saludar al pontífice en el pabellón de Estado entre aplausos y con gritos de "viva el papa", banderas españolas y del Vaticano, y con pancartas en las que podía leerse "Bienvenido a Madrid" o "Bendito en el que viene en el nombre del señor".

León XIV ha saludado a algunos niños, que le han entregado obsequios como un bastón para invidentes o una carta.

Su trayecto en el papamóvil

El papa León XIV ha recorrido el centro de Madrid en papamóvil en el primer trayecto que realizará con este vehículo por la capital después de la ceremonia de bienvenida que los reyes, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, han dado con honores militares en la plaza de la Armería del Palacio Real.

Tras este primer acto en el exterior, el papa ha mantenido a solas un encuentro con la familia real; después ha saludado a las autoridades en el salón del Trono y, ya en el salón de columnas, el rey Felipe VI ha pronunciado un discurso y León XIV ha tenido sus primeras palabras.

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Poco después de las 13:30 horas y, antes de continuar los actos programados para esta tarde, el pontífice ha abandonado la plaza de la Armería del Palacio Real a bordo del papamóvil con la familia real despidiéndole y mientras repicaban las campanas de la catedral de La Almudena.

En esta primera ruta en papamóvil, León XIV ha salido en dirección a la nunciatura apostólica, su residencia estos días.