Horizonte Madrid, 17 ABR 2026 - 03:08h.

El Partido Popular y Vox han cerrado su pacto en Extremadura: Estos son los puntos clave

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Después de que Iker Jiménez mandara "un abrazo muy fuerte" a ella y su familia, en especial a su padre, Bea Talegón se dispone a resumir para la audiencia de 'Horizonte' los puntos clave del acuerdo de Gobierno en Extremadura entre el Partido Popular y Vox.

Y es que parecía que era "un acuerdo imposible" dado que "María Guardiola había dicho que jamás pactaría con", señala. Sin embargo, al final ha decidido "poner por encima el apoyo mayoritario en las urnas para desbloquear esa situación".

El resumen de Bea Talegón sobre el acuerdo pactado

El acuerdo tiene en total 61 puntos en los que se recogen 74 medidas y se estructura en 11 bloques. De ellos, Bea Talegón los divide en tres capas. La primera es la institucional, de la cual "Vox obtiene la vicepresidencia del Gobierno de Extremadura", y también "consejerías clave". De ellas, destaca una "muy interesante": "La consejería encargada de la desregularización" que sería contrario al Real Decreto aprobado por el Gobierno central y sobre el cual ha opinado contundentemente Roberto Vaquero en el programa. "En inmigración es donde tienen uno de los puntos más fuertes dentro del programa", apunta.

Dentro de las consejerías tienen también servicios sociales y familia, siendo este último donde subraya la colaboradora: "Van duro". Además de los de agricultura, ganadería y medio natural. Por último, en el ámbito de poder ganan un senador autonómico. "En el ámbito de la economía y el sector rural van muy fuertes estableciendo unos principios muy firmes", puntualiza.

En cuanto al bloque que tiene que ver con la identidad y el control social, destaca "los puntos más clave en inmigración" siendo esta "la línea dura del programa": "Rechazo del reparto de inmigrantes y menas, compromiso de no abrir más plazas, auditorías anuales del dinero público, supresión de subvenciones a ONGs que estén vinculadas a inmigración ilegal, creación de una unidad específica para perseguir los fraudes del padrón y los fraudes en prestaciones sociales y prioridad nacional para las ayudas y los servicios salvo urgencias vitales".

Respecto a la energía "blindar la nuclear de Almaraz" y en el sector primario "proteger a los agricultores frente a la Agenda 2030 y el Pacto Verde en lo que les pueda afectar, un rechazo de pleno al acuerdo Mercosur y reducir la burocracia en todas las normas de campo y caza".