La tasación de las joyas de Zapatero: “La cifra es 40 veces superior a la que dijo su portavoz”

Horizonte 11 JUN 2026 - 22:20h.

Eduardo Inda da detalles sobre la tasación de las joyas de Zapatero

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La UDEF intervino la caja fuerte del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero y en su interior se hallaron más de un centenar de joyas y relojes, además de dos memorias USB, varios discos duros y documentación relacionada con empresas que aparecen mencionadas en el auto del caso Plus Ultra.

Eduardo Inda, director de 'Okdiario', ha dado nuevos detalles sobre la valoración de las joyas encontradas durante una intervención en ‘Horizonte’: “La tasación la ha realizado la casa de subastas Ansorena, una de las más importantes de Europa, junto al Instituto Gemológico Español. La conclusión a la que han llegado es que las joyas tienen un valor de 1,3 millones de euros”.

Eduardo Inda: “Lo único que ha podido acreditar Zapatero son los relojes y algún anillo"

Además, Inda sostiene que esa cantidad podría incluso ser conservadora: “Las tasaciones siempre se hacen a la baja, siempre se curan en salud. En cualquier caso, Zapatero tiene un problema. Su portavoz aseguró que las joyas valían entre 30.000 y 50.000 euros, la cifra es 40 veces menor a la cifra que se a dado por los peritos"

Por otro lado, Eduardo Inda ha señalado que, el expresidente solo habría podido justificar una parte de los objetos encontrados: “Lo único que ha podido acreditar Zapatero son los relojes y algún anillo, aunque los peritos sostienen que son piezas de escaso valor”.