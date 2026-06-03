Miguel Salazar Madrid, 03 JUN 2026 - 03:34h.

Compartir







La imputación a José Luis Rodríguez Zapatero por presuntamente liderar una red de influencias internacional con la que conseugir supuestas mordidas del rescate de Plus Ultra en 2021 no es un asunto del que solo se habla en España. También en Venezuela y Colombia opinan sobre las actuaciones del expresidente.

Andrés Pastrana, líder colombiano entre los años 1998 y 2002, no ha dudado en ser tajante con Zapatero. "Es la persona que más daño ha hecho a la democracia en América Latina", ha manifestado en 'Código 10'. Hay un motivo y un episodio por el que Pastrana ha sido tan duro con el exlíder socialista.

Su encontronazo con Zapatero en Venezuela

Cuenta el que fuera presidente de Colombia que, en una misión del grupo IDEA (Iniciativa Democrática de España y las Américas) en Venezuela, Rodríguez Zapatero les trasladó "que no era conveniente" que comisiones como a la que pertenecía estuvieran en el país latinoamericano.

Las reuniones integraban a expresidentes de diferentes países de América y de España -como José María Aznar o Felipe González- que tenían como objetivo defender la "libertad" y la "democracia" en aquellos sitios donde podía verse mermada. Pastrana asegura que los expresidentes que escucharon las palabras de Zapatero "saltaron" de inmediato y le acusaron de "defender el narcorégimen" venezolano.