Miguel Salazar Madrid, 20 MAY 2026 - 01:36h.

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La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta mediación en el rescate de 'Plus Ultra' ha generado reacciones de todo tipo en el espectro político. Si bien desde la oposición exigen declaraciones inmediatas de Pedro Sánchez, en Moncloa salen en defensa del expresidente y preconizan la presunción de inocencia.

Los escenarios judiciales

El juez Jesús Villegas ha explicado en 'Código 10' los diferentes escenarios judiciales a los que se enfrenta el exlíder del PSOE. "No descarto el riesgo de fuga, y por lo tanto no descarto que en breve pueda ser detenido y que ingrese en prisión provisional", expresa el magistrado como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Villegas está convencido de que el auto deja más que claro que "hay indicios de sobra" para imputar a José Luis Rodríguez Zapatero, a lque acusan de ser el líder de una trama internacional. El magistrado cree que es "una maravilla" el escrito a nivel jurídico. "Cualquiera que se lea el auto, verá que es un monumento jurídico", valora en el programa de Cuatro.

Además, el juez ha atacado a los que ponen en cuestión al juez José Luis Calama. "Siempre lo mismo, nunca dicen que lo que hay en el auto sea mentira", expresa.