Miguel Salazar Madrid, 20 MAY 2026 - 00:44h.

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La bronca política está más que servida con la imputación, por primera vez en la historia democrática de España, de un expresidente del Gobierno. El juez José Luis Calama ha citado a José Luis Rodríguez Zapatero para declarar como investigado por el caso 'Plus Ultra' el próximo 2 de junio.

Desde el Partido Popular exigen que Pedro Sánchez ofrezca de inmediato explicaciones a la ciudadanía por el demoledor auto de la Audiencia Nacional. Miguel Tellado, secretario general de la formación, ha hecho una reflexión en 'Código 10' tras conocerse la noticia.

"Está en esta situación Zapatero, está en la misma situación Ábalos, Cerdán y ninguno de ellos podría haber delinquido sin la participación del Gobierno de Pedro Sánchez. Por lo tanto, Pedro Sánchez le debe a toda España una explicación y tiene que asumir responsabilidades", expresa como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.