Miguel Salazar Madrid, 13 MAY 2026 - 00:55h.

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Fátima Matute, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ha cargado contra la ministra Mónica García por la gestión del brote de hantavirus en el MV Hondius.

Si bien la ministra de Sanidad saca pecho de su buena labor al frente del operativo desplegado para evacuar a los pasajeros del barco, la consejera la ha acusado de no proporcionarles "información".

Fátima Matute cree que Mónica García busca "protagonismo"

"La ministra ha convertido un problema sanitario en un hito épico, televisado minuto a minuto sin ningún tipo de rigor técnico simplemente para tener protagonismo y tapar su negligencia en la gestión como la huelga de médicos", lanza como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Matute insiste en que Mónica García tiene un objetivo en su buena relación con la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha felicitado la acción del Ejecutivo de Pedro Sánchez en los últimos días.

"Con el representante de la OMS ha estado encantada, se ha rendido porque está bucando un puesto en la OMS", lanza en 'Código 10' como ya ha defendido en las últimas horas -recibió respuesta de García, quien asegura que ya trabaja en la organización-.

La consejera de Sanidad cree que la gestión "es algo orquestado y televisado". Además, ha atacado a la ministra por el desembarco del MV Hondius en Tenerife en vez de en Cabo Verde. "¿Por qué no desembarcaron al resto de los pasajeros?", se cuestiona.