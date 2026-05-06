Víctor Ábalos desvela su "teoría" sobre la figura de Jésica Rodríguez: "Es un caballo de troya"

Miguel Salazar Madrid, 06 MAY 2026 - 01:51h.

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Víctor Ábalos, el hijo de José Luis Ábalos, vuelve a la carga tras estallar por la exclusiva de 'El Español' que desvela que Koldo García grabó a su padre teniendo relaciones sexuales. "Es macabro, asqueroso todo esto y a quien le guste tiene un serio problema mental", lanza muy indignado en 'Código 10'.

El hijo del exministro de Transportes, que se podría enfrentar a 24 años de cárcel por su presunta responsabilidad en una organización criminal que supuestamente recibía comisiones a cambio de adjudicaciones de contratos públicos, ha compartido la teoría que mantiene sobre Jésica Rodríguez -expareja de su padre y pieza clave en todo el caso-.

Lo que cree que sucedió tras la cena en la que "empezó todo"

"Pensamos que es un caballo de troya porque Aldama presentó a Jésica a mi padre y Melisa es su amante", comparte en directo en el programa de Cuatro. "Esa noche empieza todo y Jésica miente cuando dice que no conoce a Aldama", asegura refiriéndose a la cena entre el presunto comisionista, Ábalos, su pareja, Koldo y Melisa.

Víctor Ábalos está convencido en que después del encuentro, Aldama "se va con su amante" y su padre "se queda con Koldo y con Jésica" en el piso de Atocha, 25.