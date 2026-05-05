El hijo de José Luis Ábalos defiende la inocencia del exministro en ‘En boca de todos’: “Mi padre no va a poder volver a vivir en este país”

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Tras escuchar la declaración de José Luis Ábalos ante el Supremo como acusado por el Caso mascarillas, su hijo, Víctor Ábalos ha conectado en directo con Nacho Abad en ‘En boca de todos’ para defender la inocencia del que fuera ministro de Fomento de Pedro Sánchez y desmentir la última publicación de ‘El Español’ que muestra mediante una conversación de Koldo con su esposa, un encuentro sexual del exministro con dos mujeres en el piso de Atocha 25.

Nacho Abad ha comenzado su entrevista a Víctor Ábalos preguntándole por su opinión sobre la reinserción y aunque el empresario le ha recordado que su padre todavía no había sido juzgado, se ha mostrado a favor: “Reinserción, soy muy de segundas oportunidades, claro que sí, sea quién sea… Mi padre tiene 67 años y no creo que mi padre sea un peligro público. No creo que mi padre sea una persona peligrosa… No va a poder volver a vivir en este país…”.

El presentador ha querido saber si la condena de su padre también le había condenado a él y Víctor Ábalos le ha vuelto a responder de forma afirmativa: “Yo y muchos, no solo tienes que ser hijo… Aquí hay una larga lista de damnificados… La propia familia y toda la gente que han integrado meter en esta organización criminal… El tema emocional cada uno lo lleva como puede, pero el tema laboral, es letal”.

Respecto al informe de la OCU ha vuelto a aclarar que no está completo: “Yo pienso que el informe de la OCU es muy poco riguroso”. No cree que estén mintiendo, pero sí que estaba todo decidido: “Lo que pienso es que con mi padre estaba decidido lo que había que hacer… Mi padre siempre ha denunciado que esto comienza con una investigación prospectiva”.

En el tema económico ha insistido en que Koldo está mintiendo y que en el informe no aparecen todas las cuentas del exministro: “Mi padre no se ha lucrado económicamente de nada… Si viene una condena apechugaremos con lo que sea, pero mi padre es inocente… Hay un periodo en el que es ministro y no es una vida normal… Mi padre tira de crédito y no utiliza ningún efectivo… El informe patrimonial está basado en una cuenta que tiene con Carolina, pero mi padre tiene una cuenta suya con una tarjeta de crédito que no está acreditada… La OCU no ha cogido todas las cuentas que tenía mi padre… Hay datos que no se han tenido en cuenta y otros que no están”.

Nacho Abad ha insistido en el dinero que supuestamente José Luis Ábalos había despilfarrado y Víctor se ha molestado: “¿Lo tienes claro? ¿Tienes pruebas? Yo te digo que mi padre no tiene un puñetero duro porque estamos pasándolas canutas… No me crees y eso me convierte en un ser despreciable… A mí la vida me iba muy bien hasta que la UCO y los medios me metieron en esta historia…”.

“Koldo y Ábalos son amigos, se miran, se sonríen… Y Koldo le dice que se ha fundido 400.000€”, ha vuelto a insistir Nacho Abad y Víctor ha sido tajante: “Yo solo te digo que mi padre no se ha gastado eso ni en dos ni en diez años… Así acaba la grabación y mi padre le dice: ‘Deja de hacerte pajas mentales”.

Víctor Ábalos desmonta la nueva exclusiva de ‘El Español’: “Melisa era la amante de Aldama”

Koldo grababa todo lo que sucedía en su día a día y al parecer, lo hacía hasta con los encuentros sexuales que José Luis Ábalos mantenía con su pareja. Según pública ‘El Español’, Koldo podría haber grabado el encuentro sexual del exministro con Jésica y otra mujer llamada Melisa, y le envió los audios a su esposa impresionado: “Madre mía, que imágenes, esto no me lo curo… Me quiero ir, pero no puedo…”. Graba tres audios de un minuto del ambiente, se los envía a Patricia, quién siente que los audios son muy fingidos y le pregunta si cree que se lo están pasando bien.

“Atocha 25, eso es clave. Mi padre siempre ha dicho que Jésica y Aldama se conocían… Melisa no está acostándose con mi padre y Jésica juntos… Melisa era la amante de Aldama, que en ese momento estaba casado con su mujer… Aldama sabía que en ese momento se le caía la coartada de su pacto con Jésica y por eso mete a Melisa…Crean lo que quieran, pero ese medio es asqueroso… Melisa no está follando ni con Jésica ni con mi padre… Esto va a dar más, esto ya salió. Nos vamos a llevar más sorpresas todavía, sobre todo ellos”.

Víctor Ábalos está convencido de que su padre es inocente y pide respeto hasta que sea juzgado: “Estamos aquí por unas declaraciones de Aldama sin demostrar nada… Respeto por favor, es mi padre, respeto. No hay una condena…”.

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