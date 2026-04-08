Claudia Montes, examiga de Ábalos, habla sobre la declaración judicial de Jésica: "No me la creo para nada"
Jésica asegura que cobró hasta 44.000 euros en Ineco y Tragsatec, dos empresas públicas
Leire Díez aclara si tuvo algún papel en la trama de las mascarillas: "Una cosa es conocer y otra es tener relación"
'Código 10' en Mediaset Infinity
Claudia Montes, expareja "virtual" del exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha opinado sobre la declaración judicial de Jésica en el Tribunal Supremo.