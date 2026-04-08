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Claudia Montes, examiga de Ábalos, habla sobre la declaración judicial de Jésica: "No me la creo para nada"

Claudia Montes, examiga de Ábalos, habla sobre la declaración judicial de Jésica: "No me la creo para nada"
Claudia Montes asegura que "no se cree" el testimonio de Jésica en sede judicial. cuatro.es
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Claudia Montes, expareja "virtual" del exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha opinado sobre la declaración judicial de Jésica en el Tribunal Supremo.

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