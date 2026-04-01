Miguel Salazar Madrid, 01 ABR 2026 - 01:11h.

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Desde el sector hotelero alertan de las caídas de entre un 20% y un 30% en Málaga y alrededores por la ausencia de AVE. Este no es el único que sale mal parado de la demora por los trabajos de reparación en el talud de Álora. También los pequeños comerciantes sufren pérdidas que se notan aún más en Semana Santa.

Así afecta a un propietario de una tienda de alimentación la ausencia del AVE

Un pequeño comerciante cuenta en 'Código 10' cómo están enfrentándose a la situación. Gustavo Macías es propietario de una tienda de alimentación situada en la estación de Málaga-María Zambrano y asegura que sus ventas "han caído sustancialmente".

Desde hace 19 años regenta el negocio en el que trabajan seis empleados. "No tenemos visitantes, no hay viajeros", asegura. Macías detalla que vive directamente de todos los turistas nacionales e internacionales que llegan en AVE a la ciudad andaluza.

Cuenta que sus previsiones para las vacaciones para nada se han cumplido. "Pensábamos que en Semana Santa bajo ningún concepto podíamos no tener tren y ha llegado, no tenemos tren", manifiesta como podemos escucahr en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Además, Gustavo Macías aclara que existen más empresarios afectados por la falta del AVE. "Todos los comercios, restaurantes, tiendas de ropa... estamos continuamente comentando y en todas hablan de la caída de venta importante. Unos hasblan de un 25%, 30% o 35%", asegura.