Miguel Salazar Madrid, 31 MAR 2026 - 23:48h.

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Al ministro de Transportes, Óscar Puente, se le acumulan las críticas y la indignación por la inoperancia del AVE a Málaga tras el accidente ferroviario de Adamuz del pasado 18 de enero. El Partido Popular carga contra el dirigente socialista por la forma en la que está haciendo frente a las quejas de comerciantes, ciudadanos y políticos frente a un problema del que aún falta mucha información.

Elías Bendodo carga contra Óscar Puente

Se siguen sin conocer fechas de apertura ni medidas para solventar la ausencia de un tren que reduce significativamente el trayecto en plena Semana Santa. Elías Bendodo, vicesecretario de política autonómica del PP, ha entrado en directo en 'Código 10' y ha afeado la actitud de Óscar Puente.

"El mayor enemigo de un político es la soberbia que te impide rectificar. Ese es su mayor defecto", detalla el político en el programa de actualidad de Cuatro. Además, Óscar Puente sigue con su espiral de críticas a quien pone en duda su trabajo al frente del deparamento de Transportes. "Mamporreros de quinta" son solo algunos de los calificativos que ha empleado el político en los últimos días ante las críticas recibidas.

"Ha insultado a los medios por el hecho de escribir los periodistas la verdad de lo que pasa con el AVE", asegura Elías Bendodo.