El boxeador hispano-cubano Enmanuel Reyes Pla, contra Pablo Iglesias en 'Código 10': "Ninguna persona que vive allí puede hacer lo que hace él"
El medallista olímpico califica de "teatro" la flotilla a Cuba
"¡Mira la conexión!": una videollamada con un opositor cubano desde La Habana evidencia los problemas de acceso a Internet en el país
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El boxeador hispano-cubano Enmanuel Reyes Pla ha criticado sin tapujos a Pablo Iglesias por su visita a Cuba y sus posteriores declaraciones desde un hotel de lujo donde aseguraba que la situación "no es como se presenta desde fuera" en mitad de un momento complicado que atraviesa el país tanto por la represión interna como por las sanciones de Estados Unidos.