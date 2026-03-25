Miguel Salazar Madrid, 25 MAR 2026 - 01:08h.

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El boxeador hispano-cubano Enmanuel Reyes Pla ha criticado sin tapujos a Pablo Iglesias por su visita a Cuba y sus posteriores declaraciones desde un hotel de lujo donde aseguraba que la situación "no es como se presenta desde fuera" en mitad de un momento complicado que atraviesa el país tanto por la represión interna como por las sanciones de Estados Unidos.