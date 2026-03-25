"¡Mira la conexión!": una videollamada con un opositor cubano desde La Habana evidencia los problemas de acceso a Internet en el país
Manuel Cuesta muestra cómo en Cuba existen verdaderas dificultades para conectarse a la red: "No tengo corriente"
Choque entre Pablo Fernández y una periodista exiliada cubana: "No comprendo que no condenes que Estados Unidos esté asfixiando al pueblo cubano"
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Tanto el embargo de petróleo por parte de Estados Unidos como la represión interna del régimen influyen en los continuos apagones que Cuba registra desde hace décadas. Prueba de las serias complicaciones que existen para acceder a la red es una conexión que hemos tenido en 'Código 10' con un opositor cubano que se encontraba en la parte este de La Habana, la capital.