Miguel Salazar Madrid, 25 MAR 2026 - 00:36h.

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Tanto el embargo de petróleo por parte de Estados Unidos como la represión interna del régimen influyen en los continuos apagones que Cuba registra desde hace décadas. Prueba de las serias complicaciones que existen para acceder a la red es una conexión que hemos tenido en 'Código 10' con un opositor cubano que se encontraba en la parte este de La Habana, la capital.