Logo de cuatrocuatro
Logo de Código 10Código 10

"¡Mira la conexión!": una videollamada con un opositor cubano desde La Habana evidencia los problemas de acceso a Internet en el país

"¡Mira la conexión!": una videollamada con un opositor cubano desde La Habana evidencia los problemas de acceso a Internet en el país
La conexión con un opositor cubano desde La Habana en 'Código 10' evidencia los problemas de acceso a Internet en el país. cuatro.es
Compartir

Tanto el embargo de petróleo por parte de Estados Unidos como la represión interna del régimen influyen en los continuos apagones que Cuba registra desde hace décadas. Prueba de las serias complicaciones que existen para acceder a la red es una conexión que hemos tenido en 'Código 10' con un opositor cubano que se encontraba en la parte este de La Habana, la capital.

Temas