Miguel Salazar Madrid, 24 MAR 2026 - 23:52h.

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La flotilla de Cuba a la que se han sumado personalidades como Pablo Iglesias está generando todo tipo de reacciones. Hay quienes ven con buenos ojos las actitudes del movimiento que pretende apoyar al pueblo cubano, duramente afectado por la represión del régimen en el que viven y por la asfixia energética a la que le ha sometido Estados Unidos desde el pasado 29 de enero.

El tenso debate

Esta cuestión ha generado un debate entre la periodista exiliada cubana Náyare Menoyo y Pablo Fernández, secretario de Organización de Unidas Podemos en 'Código 10'. Para la periodista no hay apenas motivos para que un político extranjero tenga que "hablar de realidades de otros países". "Hay cubanos que viven en la isla, con los que he hablado, que están a dia de hoy en la isla están sufriendo ese bloqueo", le dice en un tenso momento.

Fernández no duda en decirle a Menoyo lo que piensa de su postura respecto al duro momento que atraviesa el país. "No comprendo es que tú no condenes que Estados Unidos esté asfixiando energéticamente al pueblo cubano porque lo sufren directamente tus padres", le traslada.

Para la periodista exiliada cubana, estas frases adquieren otro rango. "Que me digas qué tengo que condenar eso es muy de dictadura, decirme lo que tengo que condenar o no", le responde como vemos en el vídeo que acompaña a esta noticia.