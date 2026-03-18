La incredulidad de Iker Jiménez con la flotilla internacional a Cuba: "Pensaba que era un fake, de verdad"

Horizonte Madrid, 18 MAR 2026 - 23:44h.

Pablo Iglesias, Jeremy Corbyn y Pisarello se suman a la flotilla que pretende dar ayuda al país, en mitad de su dura situación

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La flotilla rumbo a Cuba está generando todo tipo de reacciones. El convoy, en el que viajarán rostros conocidos como Pablo Iglesias, Jeremy Corbyn o Pisarello, entre otros, pretende dar asistencia humanitaria al país americano en mitad de la grave situación que atraviesa y con Estados Unidos vigilando muy de cerca cada paso que dé el líder cubano, Manuel Díaz-Canel.

La Administración Trump busca un "cambio de régimen", algo que también persigue en otros estados como Venzuela o Irán donde han tomado ya acciones -en el último caso desembocando en una escalada bélica en Oriente Próximo-.

Las declaraciones de Iker Jiménez sobre la flotilla

Carmen Porter relata que la flotilla llega "por tierra, mar y aire" y en la flotilla también se han sumado figuras de la talla de Greta Thumberg. "Tiene previsto llegar a la isla este fin de semana desde México", informa la presentadora de 'Horizonte'.

Iker Jiménez no ha dado crédito con la flotilla, como podemos ver en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia. "Pensaba que era un fake, de verdad, os lo juro", comparte el presentador ante el resto de colaboradores del programa de Cuatro. "Cuba está mal porque el petróleo siempre ha estado mal, pero el petróleo de Venezuela se le suministraba y ya no está", apostilla.