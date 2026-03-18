Lara Guerra 18 MAR 2026 - 23:09h.

Doctor Michael Baden, patólogo forense presente en la autopsia de Jeffrey Epstein desvela en 'Horizonte' sus "propias conclusiones"

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'Horizonte' llega con una nueva entrega de su access diario, en él Iker Jiménez ha anticipado una importante información que será ampliada en el programa de mañana, jueves 19 de marzo. Durante años, fue visto como un simple financiero, un hombre conectado con grandes contactos de las más altas esferas de la élite mundial; sin embargo, su nombre se ha hecho eco después de salir a la luz que operaba un sistema diseñado para manipular y explotar a mujeres y niños durante dos décadas.

Estas informaciones no han dejado de incrementarse en los últimos meses; y es que el gobierno de Estados Unidos ha publicado millones de archivos de su investigación. De estos archivos aparece la red de trata y abuso sexual de menores. Entre otras muchas cosas, Epstein fue finalmente arrestado en 2019, dejando atrás decenas de víctimas; semanas después presuntamente falleció en la cárcel.

Pese a que se hable de él como fallecido a causa de suicidio, muchos ciudadanos del mundo han hecho fotos a personas cuya similitud a Jeffrey es más que evidente. Por ello, 'Horizonte' ha conseguido en exclusiva hablar con un doctor que estuvo presente en la autopsia.

En primer lugar, Iker Jiménez detalla cómo han conseguido la información y cuáles han sido las indicaciones que le ha dado el patólogo forense: "Nuestra compañera Mamen Sala ha conseguido hablar con el doctor que hizo la autopsia a Jeffrey Epstein. Esto no es poca broma, sabéis cómo está el mundo con Jeffrey. No sé exactamente cuál es el fragmento que vamos a tener porque el hombre ha pedido que sea audio, que está perfectamente catalogado y contrastado. Es una persona de gran prestigio y vamos a poder ver un adelanto".

El fragmento del doctor Michael Baden: "Se sorprendieron con mis conclusiones"

Doctor Michael Baden, patólogo forense presente en la autopsia de Jeffrey Epstein: "Les dijeron que se había suicidado, pero querían que yo estuviera en la autopsia para asegurarse. Se sorprendieron con mis conclusiones porque no estaba de acuerdo con la versión oficial

Esther, que está presente en el plató no daba crédito ante la información obtenida: "Me he quedado vamos...se me ha escapado un taco". Además, Carmen Porter comenta que "es lo que dicen por ahí, que está vivo y mucha gente está haciendo fotos; ya se le ve por todas partes". Asimismo, Jiménez aclara que "él no ejecutó directamente la autopsia, estaba presente junto al resto de doctores y él tiene su propio informe sobre lo ocurrido".