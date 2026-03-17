Horizonte 17 MAR 2026 - 23:12h.

Todos los detalles del piso "secreto" para las reuniones de Ábalos, en 'Horizonte'

Jorge Calabrés, en ‘Horizonte’: “Pedro Sánchez es ahora un presidente muy peligroso”

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El periodista Jorge Calabrés ha revelado en 'Horizonte' una información sobre una reunión discreta entre Isabel Pardo de Vera, exsecretaria de Estado de Transportes y presidenta de ADIF, y José Luis Ábalos, celebrada en un piso secreto tras el cese de Ábalos. Estas reuniones han cobrado relevancia en el contexto de las investigaciones de la Audiencia Nacional por supuestas irregularidades en contratos públicos y la contratación de Jéssica Espareja, vinculada a Ábalos en Ineco, empresa dependiente del Ministerio de Transportes.

Según Calabrés, la cita tuvo lugar en septiembre de 2021, cuando Pardo de Vera ya ocupaba su cargo de secretaria de Estado y contaba con una comisión delegada del Gobierno de Asuntos Económicos. La reunión se produjo en Rafael Calvo, en el barrio de Chamberí, en un piso de tres dormitorios, más de 100 metros cuadrados.

El "epicentro" de sus reuniones

Se trataba de un inmueble utilizado por la trama para encuentros discretos, según los mensajes de WhatsApp que Calabrés ha analizado: "Isabel Pardo de Vera se reunió de forma discreta con José Luis Ábalos cuando ya estaba cesado en un piso secreto”, contaba.

El periodista detalló que estas reuniones incluían encuentros con constructores investigados, como José Arruz, propietario de la constructora Levantina, y citas con prostitutas: “Era un piso en el que se mezclaban reuniones de poder, contratos millonarios y placer de toda la trama”.

"Lo que pasaba allí es increíble"

Sobre la interacción entre Ábalos y Pardo de Vera, Calabrés señaló que días después de la cita, Ábalos envió un mensaje solicitando que “liquidara un tema” con Santos Zerdán, conocido en informes de la Guardia Civil como un asunto de máxima urgencia.

El colaborador también describió cómo se confirmaba la disponibilidad del piso: “Era un piso en el que tenían disponibilidad absoluta. Y que iban con las llaves”, desvelaba. Según sus investigaciones, este lugar se convirtió en un epicentro de reuniones discretas que hasta ahora permanecían desconocidas. En palabras de Calabrés, la gravedad de lo descubierto va más allá de la mera discreción: “Es que es más importante todavía lo que pasa después… Lo que pasa allí es increíble”.