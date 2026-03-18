Logo de cuatrocuatro
Logo de Código 10Código 10

Cara a Cara entre el creador de contenido Rickyedit y Pablo Fernández: "Condicionas a más gente que Feijóo"

Cara a Cara entre el creador de contenido Rickyedit y Pablo Fernández: "Condicionas a más gente que Feijóo"
Saltan chispas entre el creador de contenido Rickyedit y Pablo Fernández en 'Código 10'. cuatro.es
Compartir

El creador de coontenido Rickyedit ha vivido un tenso momento con Pablo Fernández, secretario de Organización de Unidas Podemos, en directo en 'Código 10'. Todo ha empezado a raíz del debate en mesa por la plataforma 'HODIO' que ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El youtuber, muy conocido en Internet, ha asegurado que es una "de las figuras que más conviven entre odio en redes sociales". "Intentar ignorarlo no tiene sentido y no es justo, empezé a pagar con la misma moneda", dice como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

PUEDE INTERESARTE
El creador de contenido Rickyedit relata cómo acabó su conflicto virtual con Irene Montero: "Recibí respuesta"
El creador de contenido Rickyedit relata cómo acabó su conflicto virtual con Irene Montero: "Recibí respuesta"

Saltan chispas en directo

Así que directamente se ha dirigido a Pablo Fernández en el programa de Cuatro presentado por Nacho Abad y David Aleman. "Has comentado que Canal Red sí que es un medio, que está relacionado con Podemos. "Aprobó una miniatura en la que no sé si esto es odio o no, en la que se ve como me están decapitando en una guillotina junto a Elon Musk y Mark Zuckerberg", le lanza al secretario de Organización de la formación morada. "Les pareció correcto hablar de mí y mofarse y demás", aclara.

PUEDE INTERESARTE

Pablo Fernández no ha dudado en responderle con un episodio que protagonizó hace poco el creador de contenido. "Pablo, ¿tú eres la misma persona que recibió hace poco un premio y dijo: 'Pedro Sánchez hijo de puta'?", le contesta. "Yo soy la única persona que mencionó el nombre del presidente, nunca lo insulté", apostilla el otro.

Fernández aseguraba que su discurso político es "parecido a lo que dice Abascal y Trump". "Condiciona a más gente que Feijóo", lanza.

Temas