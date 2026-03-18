Cara a Cara entre el creador de contenido Rickyedit y Pablo Fernández: "Condicionas a más gente que Feijóo"

Código 10 Madrid, 18 MAR 2026 - 00:00h.

Así ha sido el debate entre ambos en directo tras ponerse sobre la mesa la viabilidad de Hodio, la plataforma que impulsa Pedro Sánchez

La ganadera crítica con el 8M le regala a Pablo Fernández una pulsera de la bandera de España tras un cara a cara: "Me la puedes poner"

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El creador de coontenido Rickyedit ha vivido un tenso momento con Pablo Fernández, secretario de Organización de Unidas Podemos, en directo en 'Código 10'. Todo ha empezado a raíz del debate en mesa por la plataforma 'HODIO' que ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El youtuber, muy conocido en Internet, ha asegurado que es una "de las figuras que más conviven entre odio en redes sociales". "Intentar ignorarlo no tiene sentido y no es justo, empezé a pagar con la misma moneda", dice como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Saltan chispas en directo

Así que directamente se ha dirigido a Pablo Fernández en el programa de Cuatro presentado por Nacho Abad y David Aleman. "Has comentado que Canal Red sí que es un medio, que está relacionado con Podemos. "Aprobó una miniatura en la que no sé si esto es odio o no, en la que se ve como me están decapitando en una guillotina junto a Elon Musk y Mark Zuckerberg", le lanza al secretario de Organización de la formación morada. "Les pareció correcto hablar de mí y mofarse y demás", aclara.

Pablo Fernández no ha dudado en responderle con un episodio que protagonizó hace poco el creador de contenido. "Pablo, ¿tú eres la misma persona que recibió hace poco un premio y dijo: 'Pedro Sánchez hijo de puta'?", le contesta. "Yo soy la única persona que mencionó el nombre del presidente, nunca lo insulté", apostilla el otro.

Fernández aseguraba que su discurso político es "parecido a lo que dice Abascal y Trump". "Condiciona a más gente que Feijóo", lanza.