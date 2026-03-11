Miguel Salazar Madrid, 11 MAR 2026 - 00:34h.

El ministerio público ha actuado tras haber recibido una denuncia contra el ya expresidente de la Diputación de Lugo

Exclusiva | Laura Vila, denunciante de José Tomé por presunto acoso sexual, habla por primera vez: "Nadie se preocupó por mí"

La Fiscalía Provincial de Lugo ha presentado una querella contra el ya expresidente de la Diputación de Lugo y actual alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé, por hechos constitutivos de un presunto delito de acoso sexual y abuso en el ejercicio de la función pública.

Lo que dice la querella criminal interpuesta contra Tomé

"El día 11 de septiembre de 2025, José Tomé Roca, mantuvo en el despacho de la presidencia de la Diputación, una reunión con doña Laura (…)En esa reunión José Tomé citó a Laura para tomar un café en la cafetería", se expresa en el documento sobre el día en que tuvieron lugar los hechos denunciados.

En línea con el testimonio de la madre de la denunciante, que se ha sentado en el plató del programa de Cuatro junto con su hija, José Tomé habría lanzado una propuesta de carácter sexual a la presunta víctima. "Que se tenía que acostar con él, porque "si estudiaba y no le salía de los huevos, no iba a aprobar"", reza la querella criminal.

Pero las intenciones por parte del alcalde de Monforte de Lemos siguieron. "El querellado pidió a Laura que subiera con él al despacho... llegando a agarrarla del brazo mientras insistía hasta en tres ocasiones", continúa el documento. Según cuenta su madre, Laura Vila le llegó a dar "un codazo" a Tomé para que "la soltara".

Al día siguiente continuaron las insistencias de Tomé sobre su hija. ""Comemos el próximo jueves 18 a la 14:30 en el restaurante Canedo, en el barrio de A Ponte. Nos vemos allí". Laura contestó a su mensaje mencionando expresamente el ofrecimiento sexual del día anterior y rechazando tajantemente la proposición", se puede leer en la querella a la que este programa ha podido acceder.

Laura Vila ha denunciado en el espacio de Cuatro que no ha recibido ayuda durante estos meses por parte del Partido Socialista. "A mí nadie me llamó, ni a mi madre que lleva 40 años allí. Nadie se preocupó por mí", lanza.