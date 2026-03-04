Miguel Salazar Madrid, 04 MAR 2026 - 01:18h.

'El mediador' facilitó a 'Tito Berni' sus encuentros con prostitutas: "A las 12:10 estará la chica en la puerta"

Antonio Navarro Tacoronte, más conocido como 'El mediador' en el caso 'Tito Berni' -la trama corrupta que implicó al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes-, define el final los encuentros que los implicados tenían con empresarios con tres palabras: "alcohol, droga y sexo".

Asegura que varios socialistas con los que contactó pedían desde la tribuna del Congreso de los Diputados abolir la prostitución y que luego era él quien le facilitaba los contactos con proxenetas. Recordemos que el caso se centra en la figura de 'Tito Berni', a quien el PSOE apartó tras salir a la luz los beneficios que habría facilitado a empresarios que pertenecían principalmente al sector ganadero de Canarias.

Era precisamente Antonio Navarro Tacoronte quien ejercía de puente entre empresarios y políticos para lograr beneficios administrativos, según la investigación que sigue su curso judicial. Sin embargo, 'El mediador' también hacía lo posible para que 'Tito Berni' tuviese sexo con prostitutas.

"A las 12:10 estará la chica en la puerta. Si quisieras más tiempo, hay un descuento que son 500 euros toda la noche f*ll*nd*. Pero por ser yo te hacen una bonificación. Si quieres f*llar toda la noche son 500 oeuros, te lo recomiendo", le dice en un mensaje Navarro a 'Tito Berni'.

Pablo Fernández (Unidas Podemos), sobre los audios: "Me parece vomitivo"

Así las cosas, era Navarro quien también intermediaba con proxenetas para lograr los contactos. "¿Me podrías mandar fotos de chicas potentes para dos políticos?", le lanza a uno. "Sí dame un segundo, ¿cómo las quieres, latinas o spanish?", le contesta el otro.

A veces, el exdiputado le mostraba su satisfacción y otras, le expresaba su descontento. "La rusa que me mandaste, además de vieja no daba en el clavo", le comenta 'Tito Berni' en otro mensaje.

"Me parece vomitivo", ha reaccionado el secretario de organización y portavoz de Unidas Podemos Pablo Fernández en 'Código 10' al escuchar los mensajes.