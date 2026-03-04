Soraya Rodríguez frena al mediador del caso 'Tito Berni' ante sus graves acusaciones contra Salvador Illa y más dirigentes del PSOE
La exportavoz del PSOE asegura que Antonio Navarro Tacoronte ha cargado contra socialistas como Patxi López "sin pruebas"
El mediador del caso 'Tito Berni' señala a Ángel Víctor Torres: "En una semana lo imputan por el tema mascarillas"
Soraya Rodríguez, exportavoz del Partido Socialista, ha intervenido en plena entrevista con Antonio Navarro Tacoronte -el mediador del caso 'Tito Berni'- al lanzar graves acusaciones contra Salvador Illa, Patxi López o Ángel Víctor Torres, entre otros.