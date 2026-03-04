Logo de cuatrocuatro
Logo de Código 10Código 10

Soraya Rodríguez frena al mediador del caso 'Tito Berni' ante sus graves acusaciones contra Salvador Illa y más dirigentes del PSOE

Soraya Rodríguez frena al mediador del caso 'Tito Berni' ante sus graves acusaciones contra Salvador Illa y más dirigentes del PSOE
Soraya Rodríguez frena al mediador del caso 'Tito Berni' tras sus acusaciones contra Salvador Illa. cuatro.es
Compartir

Soraya Rodríguez, exportavoz del Partido Socialista, ha intervenido en plena entrevista con Antonio Navarro Tacoronte -el mediador del caso 'Tito Berni'- al lanzar graves acusaciones contra Salvador Illa, Patxi López o Ángel Víctor Torres, entre otros.

Temas