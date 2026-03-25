Exclusiva | Un informe policial alerta de las cifras reales de migrantes que se pueden acoger a la regularización masiva: todos los datos
El documento, al que ha tenido acceso 'Código 10', ofrece una versión diferente a la dada por el ministro Marlaska
El boxeador hispano-cubano Enmanuel Reyes Pla, contra Pablo Iglesias en 'Código 10': "Ninguna persona que vive allí puede hacer lo que hace él"
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¿Cuántos migrantes podrían acogerse a la regularización masiva de migrantes que anunció el Ejecutivo de Pedro Sánchez? La pregunta aún no tiene una respuesta clara, aunque las estimaciones elaboradas por el cuerpo de la Policía Nacional advierten de que la cifra es mucho mayor que la que ofreció el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.