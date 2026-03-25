Miguel Salazar Madrid, 25 MAR 2026 - 01:51h.

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¿Cuántos migrantes podrían acogerse a la regularización masiva de migrantes que anunció el Ejecutivo de Pedro Sánchez? La pregunta aún no tiene una respuesta clara, aunque las estimaciones elaboradas por el cuerpo de la Policía Nacional advierten de que la cifra es mucho mayor que la que ofreció el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.