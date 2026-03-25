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Exclusiva | Un informe policial alerta de las cifras reales de migrantes que se pueden acoger a la regularización masiva: todos los datos

Exclusiva | Un informe policial alerta de las cifras reales de migrantes que se pueden acoger a la regularización masiva: todos los datos
Exclusiva | Accedemos a un informe policial que alerta de las cifras reales de migrantes que se pueden acoger a la regularización. cuatro.es
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¿Cuántos migrantes podrían acogerse a la regularización masiva de migrantes que anunció el Ejecutivo de Pedro Sánchez? La pregunta aún no tiene una respuesta clara, aunque las estimaciones elaboradas por el cuerpo de la Policía Nacional advierten de que la cifra es mucho mayor que la que ofreció el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

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