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¿Imposibilidad o falta de mantenimiento? Un ingeniero de caminos asegura que los trabajos del AVE a Málaga "son una obra de chichinabo"

¿Imposibilidad o falta de mantenimiento? Un ingeniero de caminos asegura que los trabajos del AVE a Málaga "son una obra de chichinabo"
¿Es muy compleja la obra que prohíbe reabrir el AVE a Málaga? Un ingeniero de caminos responde en 'Código 10'. cuatro.es
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El ministro de Transportes, Óscar Puente, asegura que las obras en el talud de Álora son bastante "complejas", lo que hace imposible que el AVE a Málaga esté operativo cuanto antes. Sin dar fechas de cuándo se reabrirá la conexión con la ciudad andaluza, Puente aclara que se está "poniendo toda la carne en el asador" para no alargar la inoperancia del tren.

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