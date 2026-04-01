Miguel Salazar Madrid, 01 ABR 2026 - 00:40h.

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El ministro de Transportes, Óscar Puente, asegura que las obras en el talud de Álora son bastante "complejas", lo que hace imposible que el AVE a Málaga esté operativo cuanto antes. Sin dar fechas de cuándo se reabrirá la conexión con la ciudad andaluza, Puente aclara que se está "poniendo toda la carne en el asador" para no alargar la inoperancia del tren.