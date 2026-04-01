¿Imposibilidad o falta de mantenimiento? Un ingeniero de caminos asegura que los trabajos del AVE a Málaga "son una obra de chichinabo"
El minsitro Óscar Puente asegura que la complejidad de las obras imposibilita que finalicen cuanto antes
Elías Bendodo (PP) estalla con la actitud de Óscar Puente ante la inoperancia del AVE a Málaga: "El mayor enemigo de un político es la soberbia"
'Código 10', en Mediaset Infinity
El ministro de Transportes, Óscar Puente, asegura que las obras en el talud de Álora son bastante "complejas", lo que hace imposible que el AVE a Málaga esté operativo cuanto antes. Sin dar fechas de cuándo se reabrirá la conexión con la ciudad andaluza, Puente aclara que se está "poniendo toda la carne en el asador" para no alargar la inoperancia del tren.