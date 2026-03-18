Lara Guerra 18 MAR 2026 - 18:56h.

Carolina España, portavoz de la junta de Andalucía, analiza en 'Todo es mentira' las consecuencia económicas para Semana Santa por el AVE de Málaga

Un dueño de 90 estaciones de servicio en España acusa a las petroleras de especular con los precios a través de datos: "Es todo mentira"

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Carolina España, portavoz de la Junta de Andalucía, comparece en el directo de 'Todo es mentira' para analizar las consecuencias económicas que tendrán los problemas del AVE a Málaga en plena Semana Santa.

La portavoz no ha dudado en mencionar el gravísimo problema de la red ferroviaria: "Málaga se queda sin AVE, una ciudad inminentemente turística y a las puertas de la Semana Santa. Es un despropósito, una dejadez absoluta del Gobierno y estamos indignados".

Tras esto, Risto Mejide le pregunta si van a tomar mayores medidas para paliar lo sucedido; a lo que Carolina asegura que "estamos estudiando todo tipo de medidas. Jurídicamente tenemos instrumentos que podemos utilizar para el daño que se le esta haciendo a nuestra tierra, un daño reputacional. La marca de la costa del sol y Málaga es muy potente; pero hay que pensar en esos miles de autónomos, pequeños y medianos empresarios pues van a ver como cae su facturación".

Asimismo, la portavoz reclama las grandes pérdidas que van a derivar de esta situación: "Hablamos de pérdidas que superan los 1.300 millones de euros y las reservas han caído un 30% y todo esto se va a traducir en empelo que no se va a contratar y personas a las que se le va a despedir. Un daño reputacional y económico muy importante a nuestra tierra. Estamos dispuestos a pedir responsabilidad patrimonial si hace falta, pero deberían pensar en bonificar el transporte por avión; es la alternativa que queda porque en el coche, la gasolina se ha disparado. Pero lo peor es la incertidumbre porque nos han dado varias fechas para el AVE".

Carolina España, portavoz de la Junta de Andalucía: "Esto es una falta de respeto total"

De acuerdo con las informaciones aportadas por Canal Sur, la Junta calcula en 500 millones el impacto económico de la Semana Santa en Andalucía. Ante esto, Carolina asegura que "los 1.300 millones es un dato que ha dado la asociación de Hostelería. Habría que ver a qué se refieren los 500 millones exactamente".

Por último, España se muestra completamente indignada con el Gobierno de España: "Vamos a exigir responsabilidad patrimonial que compense los daños a nuestra tierra y también los empresarios, que son ellos los que van a sufrir las pérdidas millonarias. Ahora hay un daño a la marca porque no solo se está pensando en la Semana Santa sino también en reservar las vacaciones de Verano. De verdad que nos duele. El problema es que con este Gobierno todo es mentira ¿Cuándo van a arreglar de verdad el tren? Es una incertidumbre total, cuando más impuestos estamos pagando es cuando peores servicios tenemos. Además, no hay ningún político que haya dado la cara para explicar por qué la obra no se termina en la fecha que es. Esto es una falta de respeto total.