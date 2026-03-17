Así ha sido la reacción de Risto Mejide a la explicación de Yolanda Díaz sobre su asistencia a los Óscar

La petición de Risto Mejide a Pilar Rahola tras su intenso rifirrafe con Emilio Delgado: "Es lo único que te voy a pedir"

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Tal como prometieron antes de irse a publicidad, 'Todo es mentira' emite la explicación de Yolanda Díaz en el Senado sobre su viaje a los Óscar. "Su respuesta no te va a dejar indiferente", adelantaba Risto Mejide.

"Defender a la creación artística", esa era la justificación de la ministra de Trabajo en la Cámara Alta. "Claro, ha ido allí a defender el cine gallego. Claro que sí porque si no va ella qué pasa. Pues que no le dan el Óscar, como no se lo han dado", reacciona incrédulo a la pieza el presentador.

Y es que no entiende qué era lo que iba a defender: "Si estaba nominada la peli, ¿qué defensa de qué? ¿Alguien entiende algo de esto? ¿Pero qué dice?". Risto Mejide considera, al igual que Pilar Rahola, que su explicación debería haber sido "alguien tenía que ir y me ha tocado a mí y yo encantada".