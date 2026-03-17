David Alandete ha sido desmentido después de asegurar en 'X' que Donald Trump desconoce quién es Delcy Rodríguez

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En 'Todo es mentira' saludan a David Alandete, corresponsal en Washington de 'ABC', para que explique la polémica en la que se ha visto envuelto. Y es que el jefe de comunicación de la Casa Blanca y el subjefe de gabinete le han dado "un buen toque de atención", confiesa.

Y es que han desmentido al corresponsal, quien aseguró que "en más de una ocasión, cuando Trump ve en televisión visitas de altos cargos estadounidenses, secretarios o mando militares, a Caracas, sigue la cobertura y, cuando aparece Delcy en televisión, pregunta quién es. No la identifica, ni la reconoce físicamente".

La explicación de David Alandete

El corresponsal comienza señalando que fue el propio Trump quien durante una reunión que tuvo en la Casa Blanca ayer dijo 'Yo con el presidente de Venezuela me llevo muy bien, es un tipo magnífico'. Con esto, quiere puntualizar que: "Se refería a Delcy Rodríguez en masculino".

Además, dos fuentes suyas que "han estado aquí recientemente en reuniones", le han contado que "en más de una ocasión ha dicho '¿Esta quién es, la ministra del Interior ?'": "No la tenía muy localizada, eso es lo que a mí me dijeron dos fuentes".

"Tampoco es que fuera el tuit más viral que he puesto, pero me llamó mucho la atención que todos estos funcionarios de la Administración de Trump lo negaran de una forma tan tajante con estos ataques a la prensa que son ya habituales", comenta Alandete. Y es que "cuando algo molesta especialmente, intentan desacreditar la información de este tipo", añade.

"Yo simplemente me he dedicado a trasladar algo que me han dicho de a ciencia cierta y es que además él mismo no sabía que era una mujer ayer, o sea que tampoco es que esté muy centrado en quién está gobernando Venezuela", insiste el periodista.

¿Han vetado a David Alandete en las ruedas de prensa=

Aunque otros periodistas de la AP o de Reuters, por ejemplo, han sido vetados dependiendo de lo que publicaban y de lo que no, lo cierto es que "Trump es un Presidente que, a pesar de todos estos ataques, permite que se le pregunte", señala Alandete.

De hecho, asegura que esta tarde tiene un evento con él por la recepción del primer ministro irlandés y tiene credenciales: "Si le podemos preguntar, se le pregunta. Y si no, no".

Además, "tampoco sabe exactamente distinguir de un país, de otro, si es la gente, si es el gobernante... Tiene una agenda muy complicada Trump y está hablando constantemente con muchísima gente", apunta el periodista.

"De todos modos, cero interés en que ataque o en que eche piropos. Aquí de lo que se trata es de sacar información y como ves, a veces la información que sacamos los periodistas extranjeros también les incomoda en la Casa Blanca, cosa que normalmente se dedican sus ataques a la prensa nacional, pero a veces te cuelas ahí en asuntos en los que pues en la Casa Blanca importan y en este momento la política de Venezuela es muy importante para Trump", concluye.