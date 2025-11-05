Miguel Salazar Madrid, 05 NOV 2025 - 01:06h.

Tras no recibir respuesta por correo electrónico, Claudia Montes recurre a Barbón a través de una red social

Exclusiva 'Código 10' | Los audios que revelan que un alto cargo de Renfe quería crearle un puesto a medida a Claudia Montes en LogiRAIL

Desde el equipo de Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias, niegan que tuviesen conocimiento de cualquier trama corrupta que pudiese afectar a su entorno o al Partido Socialista. Pero Claudia Montes, que fue Miss Asturias y expareja de José Luis Ábalos, desmiente a Barbón y presenta pruebas con las que demuestra que sí le trasladó su queja de las presuntas irregularidades en LogiRAIL, una filial dependiente de Renfe.

Así lo hemos podido ver en 'Código 10', donde Montes ha traído las conversaciones con Adrián Barbón en una red social donde le hacía saber todo lo que ella había visto con sus propios ojos cuando trabajaba en la empresa. El intercambio de mensajes tiene lugar el 21 de febrero de 2023, cuatro meses después de la primera comunicación y un año más tarde de su despido.

El intercambio de mensajes entre Barbón y Claudia Montes

"Buenas tardes, espero que estés fenomenal. Me parece increíble que se esté poniendo más méritos de los que tiene [...] por favor si confías algo en mí si puedes manda abrir una investigación a su íntimo, amigo del presidente de Renfe, Óscar Gómez Barbero, director de LogiRAIL. De esta última no se está hablando nada, pero también deberíais pedir una auditoría", le dice Montes al líder de los socialistas asturianos.

Adrián Barbón se mantiene al margen con su respuesta. "Claudia, si son hechos delictivos tienes que ponerlos en conocimiento de la Fiscalía. De lo contrario la que estarías pudiendo cometer un delito eres tú", le contesta como podemos ver en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia. "Ese es mi consejo. No puedes tener pruebas de un posible delito y no aportarlas a Fiscalía", apostilla.

Claudia Montes intenta que tengau na cita presencial con el presidente asturiano y así hacerle saber todas las irregularidades que estaba notando. "¿No prefieres verlas tú primero?", le pregunta. "No, yo te diría que es mejor directamente a la Fiscalía. Simplemente pides cita a la Fiscalía y entregas las pruebas que tengas", responde el otro.