Miguel Salazar Madrid, 01 ABR 2026 - 02:44h.

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Alfonso Basterra podrá salir cuatro días de la cárcel de Topas (Salamanca) tras recibir su primer permiso penitenciario. Recordemos que fue condenado por su responsabilidad en el asesinato de su hija Asunta en el año 2013.

El caso vuelve así al foco tras una pena de prisión de 18 años, que se impuso también sobre Rosario Porto -quien se quitó la vida en la cárcel en 2020-. Alfonso Basterra habría tenido un buen comportamiento entre rejas. Este factor, sumado al cumplimiento de una parte significativa de la condena, hace que Instituciones Penitenciarias haya optado por darle dicho beneficio a pesar de que estará vigilado en todo momento.

¿Colaboración desde prisión? La sospechosa grabación

En 'Código 10' hemos revivido el caso Asunta trece años después de que la menor fuese asesinada con fármacos que se le suministraba desde mucho tiempo antes de morir. Ninguno de sus progenitores reconoció que habían acabado con la vida de la pequeña, pero una conversación entre rejas sacó a la luz cómo una y otro colaboraron estrechamente.

Mientras estaban en prisión de forma provisional tras detenerles los agentes a los padres poco después del hallazgo del cadáver de Asunta, una y otro charlan sobre la forma en la que están enfrentándose a la justicia. Si bien Basterra intenta coordinar la defensa con su mujer, es esta la que le avisa que o guardan silencio o terminarán entrando en un lío. "Tu imaginación calenturienta nos va a generar muchos problemas", le advirtió ella.