La misteriosa charla entre rejas de Alfonso Basterra y Rosario Porto: el caso Asunta vuelve al foco tras el primer permiso del padre de la menor
'Código 10' revive el mediático caso: Alfonso Basterra fue condenado a 18 años de cárcel por el asesinato de su hija
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'Código 10', en Mediaset Infinity
Alfonso Basterra podrá salir cuatro días de la cárcel de Topas (Salamanca) tras recibir su primer permiso penitenciario. Recordemos que fue condenado por su responsabilidad en el asesinato de su hija Asunta en el año 2013.
El caso vuelve así al foco tras una pena de prisión de 18 años, que se impuso también sobre Rosario Porto -quien se quitó la vida en la cárcel en 2020-. Alfonso Basterra habría tenido un buen comportamiento entre rejas. Este factor, sumado al cumplimiento de una parte significativa de la condena, hace que Instituciones Penitenciarias haya optado por darle dicho beneficio a pesar de que estará vigilado en todo momento.
¿Colaboración desde prisión? La sospechosa grabación
En 'Código 10' hemos revivido el caso Asunta trece años después de que la menor fuese asesinada con fármacos que se le suministraba desde mucho tiempo antes de morir. Ninguno de sus progenitores reconoció que habían acabado con la vida de la pequeña, pero una conversación entre rejas sacó a la luz cómo una y otro colaboraron estrechamente.
Mientras estaban en prisión de forma provisional tras detenerles los agentes a los padres poco después del hallazgo del cadáver de Asunta, una y otro charlan sobre la forma en la que están enfrentándose a la justicia. Si bien Basterra intenta coordinar la defensa con su mujer, es esta la que le avisa que o guardan silencio o terminarán entrando en un lío. "Tu imaginación calenturienta nos va a generar muchos problemas", le advirtió ella.