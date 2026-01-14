Los desgarradores audios de torturas en el Helicoide, el símbolo de la represión chavista

Miguel Salazar Madrid, 14 ENE 2026 - 03:17h.

La cárcel, preparada para ser un centro comercial, es hoy en día uno de los centros más siniestros del mundo

Venezuela atraviesa un momento lleno de inquietud tras el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa a manos de la Administración Trump. El número de presos políticos liberados ha aumentado con el paso de los días desde que el líder del régimen chavista fuese detenido y llevado al Centro de Detención Metropolitano del barrio neoyorkino de Brooklyn.

Delcy Rodríguez se convirtió en presidenta en funciones de la república bolivariana y se ofreció para colaborar con Estados Unidos en una "agenda de cooperación". Pese a la liberación de presos políticos, existen muchos otros que continúan entre rejas en una de las cárceles más sangrientas del mundo: el Helicoide.

Violaciones y descargas eléctricas: las torturas dentro de el Helicoide

Diseñada para ser un gran centro comercial, esta prisión ubicada en Caracas se ha convertido en el símbolo de la represión chavista a los opositores del régimen. Renzo Prieto conoce muy bien lo que significa ser torturado en el centro. "Me tocó dormir en un calabozo de 5 metros cuadrados con 6 personas 6 meses. Teníamos que dormir de lado sobre el hombro", relata. Así pasó más de cuatro años de su vida.

En uno de los vídeos que grabó y que hemos podido visualizar en 'Código 10', se escuchan los gritos que algunos de sus compañeros expresaban al sufrir los malos tratos a los que eran sometidos.

El expreso político venezolano detalla el "sinfín" de torturas. "Hay descargas eléctricas, ahogamientos con bolsas en agua, violaciones...", dice.

Además, hemos podido ver imágenes en las que familiares de los presos aguardan la espera en una zona de entrada a la cárcel para reunirse con sus seres queridos lo antes posibles. Pero no lo hacen de cualquier forma. Están sin luz, hacinados y descansando sobre el suelo completamente desamparados.