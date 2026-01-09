Venezuela libera a sus presos políticos entre los que se encuentran cinco españoles

La identidad de los cinco españoles liberados por Venezuela y de qué fueron acusados

Compartir







Tras la detención de Nicolás Maduro, Venezuela ha puesto en libertad a varios presos políticos entre los que se encuentran cinco españoles. Hoy termina la pesadilla de todos ellos, pero ¿quiénes son estos cinco españoles que han sido retenidos por Maduro durante meses e incluso años? ¿Qué hicieron para acabar encerrados? Lo analizamos en 'En boca de todos':

José María Basoa y Andrés Martínez (País Vasco): detenidos mientras hacían turismo por Venezuela. Su presunto delito: ser espías del CNI y querer acabar con la vida de Nicolás Maduro.

detenidos mientras hacían turismo por Venezuela. Su presunto delito: ser y querer acabar con la vida de Nicolás Maduro. Rocío San Miguel (Madrid): experta en seguridad detenida por los mismos motivos que los presos anteriores.

experta en seguridad detenida por los mismos motivos que los presos anteriores. Ernesto Gorbe (Valencia): residente en Venezuela con un visado caducado, una situación que se convierte en irregular. El Gobierno de Maduro le acusa de extorsionar a la Policía.

residente en Venezuela con un una situación que se convierte en irregular. El Gobierno de Maduro le acusa de Miguel Moreno (Islas Canarias): periodista que exploraba los fondos marinos venezolanos.

La hermana de un preso político denuncia la situación vivida

Estos cinco españoles vuelven, por fin a casa, después del cambio de rumbo que ha tomado el país. Por otro lado, el programa habla con Yajaira, excuñada de Rocío, que lamenta que el régimen de Maduro acusara de terrorista e incitación al odio a Rocío: "Ella, para el régimen, tenía una trama la cual denominaron 'El brazalete blanco' y detienen también a mi hermano, que fue coronel de la fuerza aérea, también fue acusado de terrorista, incitación al odio y espía de la CIA".

Pero ellos no hicieron nada de eso. Rocío es abogada defensora de los Derechos Humanos y el hermano de Yajaira fue comandanta de un grupo aéreo que pasó a retiro hace muchos años y, en la actualidad, era piloto: "MI hermano fue un daño colateral, para hacer daño. Según ellos, mi hermano le pasaba información porque era un espía de la CIA. Es lo que han querido decir porque no hay pruebas de lo que se le acusa. Rocío y su hermano llevaban casi dos años secuestrados, pero él aún sigue en prisión.