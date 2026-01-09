Se busca a este hombre tras dejar en muerte cerebral a su pareja y en estado crítico a su suegra

Un joven marroquí agrede hasta casi la muerte a su pareja y sale huyendo

Su excuñado y sobrinos le hacen la vida imposible por una plaza de garaje: "Nos van a cortar el cuello"

Compartir







Alerta en Cataluña. Se busca a contrarreloj a un joven marroquí por dejar al borde de la muerte (aseguran que se encuentra en muerte cerebral) a su pareja y, además, gravemente herida a la madre de esta. Unos gritos proveniente de un piso alertaron a los vecinos y, cuando los mossos d'Esquadra entraron en el interior del domicilio se encontraron a dos mujeres gravemente heridas que, en seguida, fueron trasladadas al hospital.

Una de estas víctimas, la más joven, es pareja del agresor y se encuentra en muerte cerebral mientras que su madre se encuentra en estado crítico. Las próximas horas serán decisivas. El agresor es un hombre marroquí de unos veinticuatro años que logró escapar del lugar de los hechos antes de que llegaran los agentes. La última hora es que se encuentra en busca y captura y que, por el momento, no ha sido detenido.

Albert Palacio, portavoz de USPAC: "Calella se ha degradado por la inmigración"

Albert Palacio, mosso d'Esquadra y portavoz de 'USPAC', añade que los agentes están mirando en varios domicilios en los que podría estar escondido este agresor: "La población de Calella, salvando las diferencias, es como El Raval. Calella es un pueblecito de la costa del Maresme, turístico, muy tranquilo, con un barrio antiguo muy correcto que se ha degradado de una manera pésima". Ante esta afirmación Nacho Abad, presentador de 'En boca de todos', le pide a Palacios que se explique.

"Se ha degradado por la inmigración. Me llamarán también de ultraderecha y racista, pero yo, hasta hace poco, vivía a diez minutos de Calella y sé perfectamente cómo era", añade Albert Palacio. Tras esto, Nacho Abad pregunta si los inmigrantes tienen derecho a votar en las elecciones ya con el hecho de haberse empadronados y le aclaran los colaboradores que, si se encuentran en situación legal en España, sí.