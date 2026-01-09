Susana denuncia recibir amenazas de muerte por parte de su excuñado

Susana lleva años viviendo un infierno que se ha incrementado en los últimos días en Nerva (Huelva). Su excuñado la tiene amenazada de muerte por una plaza de garaje que él quiere comprar y ella no la quiere vender aunque, tal y como nos asegura y aclara ella, esa plaza de garaje no es de ella, si no de otra propietaria, luego no la puede vender. Esta plaza de garaje está ocupada.

Pero, tras este suceso, el excuñado de Susana le declaró la guerra. Apenas pueden dormir su familia y ella por miedo a que cumpla sus amenazas. Cada día, un sucesos nuevo: cristales de las ventanas rotos por el lanzamiento de piedras, coche destrozado, puerta golpeada... Susana se siente víctima y acosada por este exfamiliar.

El duro testimonio de Susana, amenazada por su excuñado

"Viene con un hacha y nos parte el coche y la pared", se queja Susana en una intervención en directo con 'En boca de todos'. Asegura que su excuñado tiene una orden de alejamiento con su hermana. Además, dice que sus sobrinos, "al ver los malos tratos" en la casa, son violentos y se unen al amedrantamiento propiciado por su padre. Dice que nunca han denunciado... hasta ahora y es por eso que ha comenzado todo este calvario que están sufriendo su familia y ella.

"Me llama guarra, me tira un cuchillo y me dice que me va a cortar el cuello", son algunas de las amenazas que dice recibir Susana por parte del que era marido de su hermana. Para reforzar su testimonio, la víctima muestra una serie de vídeos en los que se puede apreciar y comprobar todo lo que está relatando. Los colaboradores de 'En boca de todos' consideran que lo de la plaza de garaje es una simple excusa por parte de este maltratador para seguir ejerciendo violencia contra la familia de su expareja.