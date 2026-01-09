Fernando Carrillo detalla, en 'En boca de todos', su relación en el pasado con Delcy Rodríguez

Fernando Carrillo, actor y denominado "galán de telenovelas" en los años 90, asegura haber mantenido un romance en el pasado con Delcy Rodríguez, actual presidenta de Venezuela. Dice que Delcy ha sido "el gran amor de su vida" (asegura que mantuvieron una relación durante casi tres años) y da muchos detalles sobre esta relación sentimental a través de una entrevista en directo con Nacho Abad en 'En boca de todos'.

"Es una gran mujer. La conocí en el rodaje de una película de un hecho histórico de Venezuela, estábamos filmando y nos conocimos porque yo estaba interesado en traer a un cineasta, sería el 2004 - 2005, no recuerdo exactamente. Nos unen muchas cosas. Fue una atracción al conocernos, es una mujer encantadora, sumamente inteligente, me gusta su ternura y me atrae como mucho como mujer, aunque la han querido satanizar con muchos adjetivos de desprecio", cuenta Carrillo.

La firme defensa de Fernando Carrillo a su expareja, Delcy Rodríguez

Fernando confiesa que fue ella quien decidió romper la relación: "Yo era una persona inmadura en ese momento, se alejó Delcy y fue una dura pérdida de la cual me arrepiento. Ahora me doy cuenta de que es un mujer noble, buena como no he tenido nunca. Nos tenemos un respeto mutuo y las falsas acusaciones que vierten sobre ella me dan ganas de seguir amándola". Añade que Delcy sufrió mucho de pequeña y que no solían hablar de Zapatero, aunque le consta que tienen buena relación.

La defensa de Fernando Carrillo a Delcy Rodríguez es radical y provoca cierta tensión entre los colaboradores de 'En boca de todos': "Hablamos a día de hoy, es un gran apoyo. La describen como una mujer frívola, que usa marcas caras... es una mujer que sirve a su pueblo. La han pintado de tirana y de tirana no tiene absolutamente nada. Aquí dictadura cero, yo jamás apoyaría a una dictadura. ¿Me ven cara de comunista o de apoyar a una dictadura?".

Tanto los colaboradores como Nacho Abad le responden a Fernando Carrillo opinando que, si Venezuela tiene presos políticos, sí que es una dictadura, lo que provoca cierto enfrentamiento entre el presentador del programa y el 'galán de telenovelas'. Carrillo asegura que en Venezuela se vive bien, que no hay hambre e invita al programa a comprobarlo, pero Nacho Abad le responde diciendo que envió a un reportero al país pero lo retuvieron en la frontera "como si fuera un delincuente".