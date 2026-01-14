Miguel Salazar Madrid, 14 ENE 2026 - 01:13h.

El naturalista repasa la dura situación que ha vivido en el último año por las polémicas en las que ha estado envuelto

Exclusiva | Frank Cuesta abre las puertas de su santuario a 'Código 10' y cuenta toda la verdad sobre sus animales: "Es un proyecto de vida"

Zape, el hijo de Frank Cuesta, ha dejado al borde del llanto a su padre en 'Código 10' con un emotivo mensaje que no se esperaba. Tras desvelar en qué estado se encuentra la enfermedad que padece desde el año 2003 y poner fin a la especulación sobre dicha cuestión -asegura que recibió un ultimátum para dar otra versión públicamente-, Zape le ha dedicado unas bonitas palabras al naturalista.

Las bonitas palabras del hijo de Frank Cuesta a su padre

"Ya sabes que no soy de ponerme muy emocional frente a la cámara. Quería decirte que me alegra muchísimo que hayas podido enseñar más a fondo sobre el proyecto de tu vida, el santuario, la verdad, callar bocas. Estos meses ha habido muchísima desinformación. Hemos pasado por muchas cosas juntos desde hace años, esto es otra cosa que hay que pasar. Me alegra mucho que la gente haya podido ver la verdad", le transmite a su padre a través de un videomensaje.

Su hijo le ha querido agradecer "el amor que tiene por los animales", algo que le lleva inclulcando "toda la vida".

Tras escuchar sus palabras en 'Código 10', Nacho Abad le preguntaba a Frank Cuesta hacia dónde se iba. Es cuando se apartaba de la cámara para contener la emoción. "Me emociona. Estoy muy orgulloso de mis hijos, mi hijo jugaba en un equipo de futbol y se vino para acá", relata como podemos escuchar en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia.

Cuesta no podía evitar referirse a las últimas polémicas que le han afectado en el 2025. Estas se vinculaban a sus especulaciones sobre su enfermedad y su trato con los animales. "Ha sido más duro de lo que pensáis para los tres. Y sigue siendo, por eso decía que cuando hablan de la enfermedad, ellos han pasado putas porque veían que su padre estaba mal durante mucho tiempo", confiesa.