Miguel Salazar Madrid, 14 ENE 2026 - 00:08h.

El naturalista ha concedido una entrevista en exclusiva a 'Código 10' tras un año rodeado de polémicas

Frank Cuesta reaparece en 'Código 10' y responde sin filtros a las últimas acusaciones recibidas: "Es sadismo puro y duro"

Tras un meses envuelto en distintas polémicas por su santuario, sus manifestaciones sobre su enfermedad y con varios líos judiciales, Frank Cuesta ha roto su silencio en 'Código 10'. El naturalista ha aclarado en qué estado se encuentra la mielodisplasia que le diagnosticaron en el año 2003. "Estoy bien, siempre estoy bien", comienza diciendo.

Además, ha detallado por qué fueron contradictorias sus declaraciones públicas con respecto a esta cuestión tan delicada. "Hay una cosa que si llego a sacar podría afectar mucho a una persona", puntualiza. En base a sus palabras, a Frank Cuesta le dieron un "ultimátum" bastante serio ligado a un episodio con uno de sus hijos.

"Me mandaron un guion que tenía que leer", argumenta refiriéndose a uno de los vídeos donde aclaraba que enfermedad padecía. El madrileño desvela desde Tailandia el motivo real por el que no fue nada fácil explicarlo. "Es un evento con un hijo mío, algo que pasó y ya está. Es algo que no me gusta hablar porque era una amenaza directa: o dices todo esto en un vídeo o va a salir todo esto", agrega como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Cuesta llegó a interponer denuncia por extorsión

Frank Cuesta comparte que llegó a tomar acciones legales para frenar la situación en la que se vio envuelto de la noche a la mañana. "En ese momento pusimos denuncia por extorsión y amenazas", asegura a Nacho Abad y David Aleman en el programa de Cuatro. Sin embargo, recibió una respuesta más dura pese a haber recurrido a la justicia. "La respuesta fue: 'no me vale, tienes que ir a la tele'. Dije: bueno, esto no va a parar", relata.

El naturalista, como él mismo asegura, terminó optando por leer ese guion en un vídeo lanzado en redes. Ahora bien, ¿quién estaría detrás del lío?

"Denuncié a una persona que había tratado como un hermano pequeño", explica. Al parecer, este individuo sabía "todo lo que había pasado" en el seno familiar de Cuesta. "Tenía todos mis secretos", cuenta.