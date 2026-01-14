Miguel Salazar Madrid, 14 ENE 2026 - 00:41h.

Un equipo del programa se ha desplazado hasta Tailandia para descubrir el interior del polémico lugar

Después de uno de los años más difíciles de su vida y de las presiones en las que se ha visto envuelto, Frank Cuesta ha decidido romper su silencio y ha abierto las puertas de su santuario a 'Código 10'. Un equipo del programa se ha desplazado hasta Tailandia para ver cómo es el interior del lugar por el que el naturalista ha sufrido algún que otro varapalo judicial.

Cuesta lo califica como "proyecto de vida". "He viajado por todo el mundo y tengo una selva, un desierto, un bosque para mí. El avestruz dirá: 'esto es mío', y yo puedo decir: 'esto es mío'", le comenta a Noelia Otero, codirectora del programa de Cuatro. En una provincia ubicada al noroeste de Bangkok, la capital del país asiático, el santuario de Frank Cuesta es definido por la periodista como un lugar "mágico".

Una ampliación del santuario, el objetivo de Cuesta

"Esto es una utopía de lo que serían los santuarios porque aquí todos los animales viven libres", relata el naturalista. Frank Cuesta se ha visto envuelto en líos judiciales con su expareja por la división del terreno del santuario. Ahora, desea que se extienda el terreno por el que se despliega su proyecto. "Tenemos decenas y decenas de hectáreas y queremos ampliar a que pase de la centena de hectáreas", asegura.

Otro de los asuntos que generan polémica sobre la vida del televisivo en el santuario es la forma en la que entran los animales en el lugar. "En ocasiones se han comprado animales, se han sacado de los sitios porque estaban en condiciones malas", señala.

Cuesta explica que desde Europa "es difícil entender" cómo funciona Tailandia en aspectos como el que acabamos de mencionar. "Aquí todo es negocio", dice. "Son animales que te valen 20.000 dólares, que te lo dan en condiciones que no te lo van a poder vender", aclara.