Eduardo García Llama, valenciano y jefe de controladores de vuelo de Ingeniería será los ojos del Artemis II junto a su equipo de 70 personas.

La NASA calienta motores a solo unas horas para el lanzamiento de Artemis II, la primera misión tripulada hacia la Luna en más de medio siglo.

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La NASA calienta motores a solo unas horas para el lanzamiento de Artemis II, la primera misión tripulada hacia la Luna en más de medio siglo. Este hito supone el regreso del ser humano al entorno lunar desde las misiones Apolo, y será clave para preparar futuras expediciones con aterrizaje incluido.

La fecha de salida

Según está previsto, el despegue tendrá lugar el 1 de abril de 2026 desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida. La misión utilizará el potente cohete SLS junto con la nave Orion, diseñada para transportar astronautas en viajes de larga duración más allá de la órbita terrestre. En cuanto al horario, la ventana principal de lanzamiento se sitúa a las 18:24 hora local en Florida, lo que equivale a las 00:24 de la madrugada del 2 de abril en España peninsular. Esto significa que los espectadores españoles deberán seguir el evento ya entrada la madrugada.

La misión Artemis II llevará a cuatro astronautas en un viaje de aproximadamente diez días alrededor de la Luna, sin alunizaje. De hecho, esta será la primera vez que la nave Orion transporte humanos, lo que convierte este vuelo en una prueba crítica para validar todos los sistemas de cara a futuras misiones más ambiciosas.

Estamos ante el cohete más potente del mundo, y sobre él, la nave más moderna. La Orion ya viajó a la Luna hace 4 años, vacía. Ahora vuelve llevando dentro a cuatro astronautas. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen rompiendo una barrera histórica en un ámbito que durante décadas estuvo dominado exclusivamente por hombres.

El objetivo principal de Artemis II no es solo repetir el viaje lunar, sino demostrar que la humanidad está preparada para establecer una presencia sostenida en la Luna durante la próxima década. Esto incluye pruebas de soporte vital, navegación en el espacio profundo y resistencia a la radiación.

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Los momentos críticos

La misión Artemis II saldrá desde Florida para observar las condiciones de la Luna, pero hay dos momentos críticos que mantienen en vilo a quienes van a guiar ese viaje histórico.

Eduardo García Llama, jefe de controladores de vuelo de Ingeniería para los sistemas de guiado y control de Orion, reconoce que "estamos ante cuatro personas que tienen sus familias y que asumen un riesgo. El sentimiento de responsabilidad inevitablemente es mayor".

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Este ingeniero español lidera a un equipo de 70 personas que no quitará los ojos de la nave en toda la misión, pero especialmente en dos momentos críticos. "Uno de ellos es el lanzamiento que no deja de ser una bomba controlada, y otro es la reentrada. porque también la nave se enfrenta a la hora de entrar en la atmósfera a altas temperaturas".

La Orion volará sola mucho tiempo, pero no todo. Hay que probar a pilotar. "Se va a asumir el control manual de la nave para hacer un montón de maniobras", reconoce Eduardo, aunque su equipo solo entrará en acción si surge algún problema. "Nuestra tarea fundamental no es operar la nave sino dar respuesta si se llegara a dar alguna situación no esperada".

Así que lo mejor que les puede pasar es que haya un vuelo "aburrido". Por delante, 10 días de contener el aliento, todo recuerda mucho a las misiones apolo...

Artemis no va a ser la primera vez, Apolo fueron los pioneros pero "el programa Artemis da un salto de gigante porque ya no se trara de explorar la Luna, ahora vamos para quedarnos. Estoy seguro de que el ser humano no va a parar en la Luna. Quedan muchas Artemis por delante, pero esta misión ya es histórica. "Estar participando en alto tan grande para mi es un privilegio". Será el primer paso para crear una base lunar permanente.