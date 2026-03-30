Ana Lorenzo 30 MAR 2026 - 16:21h.

Donald Trump sigue hablando de diálogo mientras aumenta el tono de sus amenazas contra Irán.

El peligro de una operación terrestre en suelo iraní: Irán advierte que los soldados de EEUU serán "pasto de los tiburones"

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Donald Trump ha colgado un nuevo mensaje en su red social y no es tranquilizador. Admite que se están "manteniendo conversaciones serias con un nuevo régimen más razonable", pero advierte de que si no se llega pronto a un acuerdo concluirá su encantadora estancia en Irán volando por los aires y arrasando por completo todas sus centrales eléctricas, pozos de petróleo, la isla de Kharg y todas las plantas desa linizadoras.

Donald Trump baraja opciones para escalar la ofensiva contra Irán en caso de que se compliquen las negociaciones. Y entre esas opciones está tomar la isla de Kharg, la diminuta isla en el Golfo Pérsico de la que ya hemos hablado y por la que pasa casi el 90% de las exportaciones de petróleo de Irán. Por tanto un enclave estratégico, vital, para desbloquear el estrecho de Ormuz.

En las últimas horas, Trump ha dejado claro su objetivo: hacerse con el petroleo iraní. El presidente ha expresado su deseo de "apoderarse del petróleo de Irán", lo que podría implicar la toma de la isla iraní de Kharg, por donde el país persa exporta la mayor parte de sus hidrocarburos, según declaraciones al periódico británico 'Financial Times'.

En una entrevista este domingo, el inquilino de la Casa Blanca afirma que su preferencia sería "apoderarse del petróleo", comparando esta posible acción con Venezuela, donde Estados Unidos pretende controlar la industria petrolera "indefinidamente" tras la captura de Nicolás Maduro en enero. "Para serles sincero, lo que más me gustaría es apoderarme del petróleo de Irán, pero algunos tontos en Estados Unidos me preguntan: '¿Por qué haces eso?'. Pero son estúpidos", comentó Trump.

Los comentarios del presidente se producen en un contexto en el que la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha sumido a Oriente Próximo en una crisis, disparando el precio del petróleo en más de un 50% en un mes. De tal modo, el crudo Brent superó los 116 dólares por barril este lunes en Asia, cerca de su nivel más alto desde el inicio del conflicto. "Quizás tomemos la isla de Kharg, quizás no. Tenemos muchas opciones", declaró Trump al periódico. "También significaría que tendríamos que estar allí en la isla de Kharg durante un tiempo", añadió.

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Al ser preguntado sobre el estado de la defensa iraní en la isla de Kharg, el mandatario estadounidense se mostró confiado en que EEUU podría tomarla "con mucha facilidad". Al mismo tiempo, a pesar de sus amenazas de confiscar la producción petrolera iraní, Trump recalcó que las conversaciones indirectas entre Washington y Teherán, a través de "emisarios" paquistaníes, avanzaban favorablemente.

De tal modo, Trump ha fijado el próximo 6 de abril como fecha límite para que Irán acepte un acuerdo que ponga fin a la guerra o se enfrente a ataques estadounidenses contra su sector energético. "Nos quedan unos 3.000 objetivos -hemos bombardeado 13.000- y otros dos mil por atacar", dijo. "Se podría llegar a un acuerdo con bastante rapidez".

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La semana pasada, Trump afirmó que Irán había permitido el paso de 10 petroleros con bandera pakistaní por el estrecho de Ormuz como un "regalo" a la Casa Blanca, aunque indicó a 'FT' que el número de petroleros se había duplicado finalmente a 20. "Nos dieron 10", dijo. "Ahora nos dan 20, y los 20 ya han zarpado y están navegando por el centro del estrecho", afirmó, asegurando que Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní y uno de los principales líderes del país durante la guerra, había autorizado los petroleros adicionales.

"Él fue quien autorizó los barcos para mí. ¿Recuerdan que dije que me iban a dar un regalo?", añadió Trump, para quien Irán ya ha experimentado un "cambio de régimen" tras la muerte del ayatolá Ali Jamenei y de muchos otros altos funcionarios al comienzo de la guerra y en los ataques posteriores. "La gente con la que estamos tratando es un grupo totalmente diferente", apuntó.

Entretanto, 2.500 marines estadounidenses más han llegado a Oriente Medio. Son ya en total 50.000 los efectivos desplegados. Mientras Irán llama al presidente de EEUU desequilibrado. Dice que sus tropas sus tropas están preparadas para hacer frente a una presunta invasión terrestre. Y amenaza con ataques a residencias de líderes estadounidenses e israelíes.

Entretanto, Pakistan afirma que se prepara para acoger conversaciones entre las partes en el conflicto. En las últimas ha continuado los ataques contra distintas partes de Irán, como la capital, Teherán. También el régimen de los ayatolás ha seguido atacando Israel tras más de un mes de guerra y un futuro incierto.