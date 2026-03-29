El Gobierno estadounidense ha mantenido conversaciones durante el último mes sobre una posible toma de la isla de Jark

El Ejército iraní "espera" a los soldados de EEUU, que serán "pasto de los tiburones" del golfo Pérsico

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El Departamento de Defensa de Estados Unidos se está preparando para "semanas" de operaciones terrestres en Irán, en el marco de la operación 'Furia Épica' contra la República Islámica, según han informado este sábado funcionarios estadounidenses.

Fuentes del Pentágono han detallado al periódico 'The Washington Post' que cualquier posible operación terrestre "no llegaría a ser una invasión a gran escala", sino que consistiría en "incursiones conjuntas" de las fuerzas especiales y tropas de infantería.

Asimismo, el Gobierno estadounidense ha mantenido conversaciones durante el último mes sobre una posible toma de la isla de Jark, uno de los epicentros petroleros de Irán. La Administración de Donald Trump también habría valorado llevar a cabo incursiones en "zonas costeras cercanas al estrecho de Ormuz" para "destruir armas capaces de atacar busques comerciales y militares".

El Ejército iraní "espera" a los soldados de EEUU, que serán "pasto de los tiburones" del golfo Pérsico

El portavoz de las Fuerzas Armadas de Irán, Ebrahim Zolfaqari, ha asegurado este domingo que están "esperando" una operación militar terrestre de Estados Unidos en territorio iraní que terminará con los soldados convertidos en "pasto de los tiburones" del golfo Pérsico.

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"Los comandantes y militares estadounidenses serán pasto de los tiburones del golfo Pérsico", ha advertido Zolfaqari en un discurso retransmitido por la televisión pública iraní, IRIB.

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"Ante las amenazas de (Donald) Trump de operaciones terrestres y ocupación de cualquier parte del territorio de Irán, obviamente una quimera, los guerreros del Islam llevan esperando mucho tiempo algo así para demostrar que la agresión y la ocupación solo traerá capturas humillantes, mutilaciones y desaparición del agresor", ha añadido.