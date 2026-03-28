La NASA lanza el 1 de abril su primer vuelo tripulado orbital a la Luna en más de 50 años

China prepara la llegada de sus taikonautas al satélite natural antes de 2030

Compartir







El próximo miércoles, la NASA pondrá en marcha la misión Artemis II. Cuatro astronautas, tres hombres y una mujer, viajarán al espacio en la primera misión orbital a la Luna desde diciembre de 1972, la mítica Apolo 17. Es sólo un paso más en lo que ya es la segunda carrera espacial desde la que sostuvieron hace más de medio siglo estadounidenses y rusos.

En aquella ocasión se impuso EE.UU, pero el rival de ahora, China, les pisa los talones. Washington y Pekín compiten, no sólo por llevar de nuevo al hombre a la superficie lunar antes de 2030, sino también por colonizar el satélite natural en los próximo años, por hacerse con sus recursos y por conseguir una posición ventajosa en el asalto a la conquista de Marte en un futuro próximo. La rivalidad chino-estadounidense también se juega en el espacio.

PUEDE INTERESARTE La guerra de propaganda entre EEUU e Irán con misteriosos o explícitos vídeos: De Trump torturado a enigmas para resolver futuros ataques

La industria espacial española, parte de la misión Artemis II

La industria espacial española está participando en la misión Artemis II de la NASA a través del lanzamiento de la nave Orion, previsto para las primeras semanas de abril, y que marca la etapa final de los preparativos de dicha misión. En concreto, tal y como ha informado en un comunicado este lunes la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (Tedae), el proyecto ha contado con la participación de cuatro empresas españolas pertenecientes a esta, Airbus, Alter, GMV y HV Sistemas.

La entidad ha explicado que si todas las comprobaciones son correctas y se dan las condiciones necesarias, el cohete SLS con la nave Orion será lanzado a principios de abril, enmarcado en la misión Artemis II, que busca trasladar a cuatro astronautas en un viaje de aproximadamente 10 días a la Luna.

PUEDE INTERESARTE Trump retrasa su ultimátum a Irán, pero no descarta abrir el Estrecho de Ormuz a la fuerza

Será la primera prueba con pasajeros para volver a la Luna, después de aplicar lo aprendido en su misión predecesora Artemis I, que en 2022 realizó un vuelo de prueba sin tripulación. En cuanto a la participación europea, la Agencia Espacial Europea (ESA) ha suministrado el Módulo de Servicio Europeo (ESM) que proporcionará agua, aire, electricidad y una temperatura confortable a los astronautas durante el viaje.