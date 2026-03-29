Ana Ibáñez, neurocientífica: “Cuando tienes un propósito, el cerebro empieza a trabajar para ti”

Miguel Manso 29 MAR 2026 - 20:32h.

La reconocida neurocientífica presenta un nuevo libro donde destila más de quince años de investigación

Es una guía práctica de diez pasos para convertir nuestra mente en nuestra mejor aliada

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La investigadora Ana Ibáñez regresa con ‘Neurociencia para la vida real’ (Planeta), donde busca cerrar la brecha entre la ciencia compleja y los desafíos cotidianos, ofreciendo herramientas para que cualquier persona pueda reprogramar su arquitectura neuronal.

La premisa central de la obra es que el cerebro no es una estructura fija, sino un órgano flexible capaz de ser moldeado a través de la neuroplasticidad. Ibáñez sostiene que somos “seres en gerundio”, en constante construcción y diseño. “Cuando el cerebro rompe una limitación, es capaz de reorganizar sus circuitos y convertir lo imposible en posible”, explica la autora en una entrevista con Noticias Cuatro. “Cuando tienes un propósito, el cerebro empieza a trabajar para ti”, añade.

El libro se estructura en diez pasos fundamentales que abarcan desde la fabricación de mejores sensaciones y la gestión del estrés, hasta la conquista del sueño reparador y la optimización de la energía creativa. Según Ibáñez, la clave no reside en esfuerzos sofisticados, sino en rutinas simples y naturales vinculadas a nuestra esencia.

Uno de los pilares del libro es la gestión energética. La autora explica que el cerebro, aunque solo representa el 2% del peso corporal, consume aproximadamente el 20% de la energía total del cuerpo. “El cerebro necesita mucha más energía para fabricar un pensamiento positivo que para fabricar uno negativo”, revela la Ibáñez.

Por ello, Ibáñez enfatiza la importancia de cuidar nuestra energía como un acto de amor propio, ya que cuando el nivel de activación es el adecuado, los pensamientos son más constructivos.

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El libro no solo ofrece teoría, sino que está nutrido por la experiencia de la autora en sus centros MindStudio, donde utiliza tecnología de electroencefalografía (EEG) para entrenar frecuencias cerebrales de directivos, deportistas y niños. A través de casos reales, el lector puede comprender cómo el entrenamiento cerebral ayuda a superar la ansiedad, el agotamiento emocional o la falta de concentración.

En última instancia, ‘Neurociencia para la vida real’ es una invitación a “regresar a uno mismo”. Ibáñez anima a sus lectores a utilizar la ilusión como una herramienta biológica de transformación para derribar los personajes que construimos para ser aceptados y conectar con nuestro auténtico yo.

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Con este lanzamiento, Ana Ibáñez se consolida como una de las voces más influyentes en la divulgación científica actual, recordándonos que, aunque no podemos controlar todo lo que sucede fuera, sí tenemos el poder de transformar la energía que cultivamos dentro.